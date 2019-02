Conte : «Il 2019 sarà bellissimo - ripresa incredibile. Patto sui cantieri» : «Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei...

Giuseppe Conte è sicuro : “Nel 2019 ripresa incredibile - sarà un anno bellissimo” : Nonostante i dati dell'ISTAT confermino l'ingresso dell'Italia nella fase di recessione tecnica, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si mostra ottimista e, nel corso di una intervista nella trasmissione di RaiDue Povera Patria, assicura: "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire".Continua a leggere

Pil - Conte : 'Non c'è motivo di perdere fiducia - 2019 sarà bellissimo' - : Per il premier, che annuncia un "Patto sui cantieri", la manovra realizzata dal governo è espansiva. Dietro la recessione ci sarebbe la "guerra dei dazi". "Mi batterò perché nel Pil ci sia un ...

Allarme pil - ma Conte non si scoraggia : 'il 2019 sarà un anno bellissimo' : - Giuseppe Conte non perde lo smalto nemmeno dinanzi ai dati allarmanti dell'Istat che ieri hanno certificato un ulteriore rallentamento dell'economia italiana nel quarto trimestre. "Ci sono tutte le ...

Conte : premesse per un 2019 bellissimo : 11.49 "Non c'è motivo di perdere la fiducia" dopo i dati sul Pil. "C'è una guerra di dazi che per fortuna si sta ricomponendo" e allo stesso tempo "le misure della manovra non sono ancora entrate in vigore. Il futuro dell'Italia lo stiamo creando adesso, abbiamo varato una manovra espansiva con un piano di ammodernamento delle infrastrutture. Non siamo degli sprovveduti". Così il premier Conte agli Stati generali Coop. E,intervistato da ...

Conte : Italia ha programma di ripresa incredibile - sarà 2019 bellissimo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : premesse per un 2019 bellissimo : 11.49 "Non c'è motivo di perdere la fiducia" dopo i dati sul Pil. "C'è una guerra di dazi che per fortuna si sta ricomponendo" e allo stesso tempo "le misure della manovra non sono ancora entrate in vigore. Il futuro dell'Italia lo stiamo creando adesso, abbiamo varato una manovra espansiva con un piano di ammodernamento delle infrastrutture. Non siamo degli sprovveduti". Così il premier Conte agli Stati generali Coop. E,intervistato da ...

Pil : Conte - il 2019 sarà bellissimo : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

Pil : Conte - il 2019 sarà bellissimo : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

'L'Italia avrà una ripresa incredibile - sarà un 2019 bellissimo' - così Conte - : Roma, 1 feb., askanews, - 'Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei ...

Pil - Conte : 'Il 2019 sarà bellissimo - per l'Italia ripresa incredibile' : "Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. l'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta ...

Recessione - Confindustria : Agire subito| Conte : ripresa nel 2019 - anno bellissimo | Ipotesi Manovra bis - Conte smentisce : L'Associazione industriali chiede la riapertura dei cantieri, come primo volano per gli investimenti. Il governo smentisce che sarà necessario rimettere mano alla Manovra

Coppa Davis 2019 - Corrado Barazzutti : “Contenti per la prestazione odierna ma il confronto non è ancora chiuso” : L’Italia inizia con il piede giusto la propria avventura nel primo turno della Coppa Davis 2019. Andreas Seppi e Matteo Berrettini si sono imposti nei primi singolari nella sfida di Calcutta contro l’India, facendo valere il più alto tasso tecnico e non temendo il complesso impatto con l’erba. Su questa superficie, tradizionalmente, i tennisti italiani hanno sempre fatto fatica ma l’altoatesino e il romano hanno risposto ...

Coppa Davis 2019 - Andreas Seppi : “Ho disputato una bella partita e sono Contento di poter dare il mio contributo” : Andreas Seppi (n.37 ATP) archivia la pratica con grande autorevolezza contro l’indiano Ramkumar Ramanathan (n.133 ATP) nel primo match del primo turno di Coppa Davis 2019, sull’erba di Calcutta (India). L’azzurro si è imposto con lo score di 6-4 6-2, regalando all’Italia il primo punto di questa sfida e confermando quanto si era visto in questo inizio di stagione relativamente alle condizioni dell’altoatesino, ...