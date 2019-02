Conte cerca una fuga L' Italia è in recessione e il premier sogna il boom

Conte cerca soluzione per caso Diciotti : “Sono il responsabile di questa politica di governo” : "Rifarei tutto. E non mollo", ma il Senato neghi l'autorizzazione a procedere per la vicenda 'Diciotti' perche' "il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico". Con la lettera inviata al Corriere della Sera Matteo Salvini si difende e apre un dibattito nel Movimento 5 stelle tra chi vorrebbe continuare sulla via del rigore sempre seguita in passato (che sembrano essere la maggioranza) e coloro che ...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti : mia responsabilità : Roma, 29 gen., askanews, - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte cerca di riportare sotto controllo le tensioni nella maggioranza sulla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro ...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti - mia responsabilità : "Rifarei tutto. E non mollo", ma il Senato neghi l'autorizzazione a procedere per la vicenda 'Diciotti' perche' "il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico". Con la lettera inviata al Corriere della Sera Matteo Salvini si difende e apre un dibattito nel Movimento 5 stelle tra chi vorrebbe continuare sulla via del rigore sempre seguita in passato (che sembrano essere la maggioranza) e coloro che ...

Perde il biglietto d'auguri che Conteneva 50 euro : tutto web cerca Mattia : Mattia ha compiuto gli anni il 4 gennaio e, per il suo compleanno, la zia Michelina gli ha promesso orecchiette e crostata. "Buon compleanno e buona fortuna per tutto, nella tua lunghissima vita!": questo il messaggio scritto su un biglietto di auguri, ritrovato a Torino. Ma, all'interno della busta, c'erano anche 50 euro.La persona che ha trovato e raccolto il biglietto ha pensato di ricorrere al web, per rintracciare Mattia e riconsegnarli il ...

Migranti : Conte e Salvini cercano soluzione - faccia a faccia domani : Giuseppe Conte e Matteo Salvini hanno rinviato a domani l'annunciato chiarimento sulla questione dell'accogl‎ienza dei Migranti di Sea Watch 3 e Sea Eye, sbarcati nel pomeriggio a Malta. Il presidente del Consiglio e il ministro dell'Interno dovrebbero avere un contatto comunque in serata per fissare un incontro ma ritardi nella partenza di Salvini da Varsavia e un impegno pregresso al suo arrivo a Roma avrebbero fatto ...

Università e ricerca : gli studenti Contestano i tagli - il governo parla di accantonamenti. Fondi sacrificati per l'accordo con Europa : ... da un lato, non ha eliminato la figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio e, dall'altro, non ha previsto "una politica di assunzione e stabilizzazione di personale docente che ...

Vertice Conte-Salvini-Di Maio-Tria per cercare intesa e superare diffidenze tra Lega e M5s : Il governo deve derimere le correzione alla manovra in vista del voto definitivo al Senato di martedì e del giudizio della Commissione europea. Le opposizioni protestano: non abbiamo visto il nuovo ...

Scontro Lega-M5s su ecotassa - Conte cerca una mediazione : Roma, 15 dic., askanews, - E' Scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sull'ecotassa e il premier Giuseppe Conte tenta una mediazione. Il caso è scoppiato oggi, quanto il capogruppo del Carroccio al ...

Scontro Lega-M5s su ecotassa - Conte cerca una mediazione : Per il viceministro all'Economia del Carroccio Massimo Garavaglia "come governo siamo contrari a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro". E per quanto riguarda gli ecoincentivi, aggiunge un ...

Che cosa può offrire l'arte sacra Contemporanea a chi cerca il trascendente : La colpa della chiesa, ammessa da Montini e sottintesa da questa mostra, è aver dimenticato che gli artisti sono creatori e che senza creazione non c'è mondo, senza mondo non c'è vita, senza vita non ...

Ecotassa e Global compact - Salvini e Conte cercano un'intesa : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Salvini a P.Chigi da Conte - si cerca intesa su Global compact : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Manovra - Conte cerca una formula che convinca l'Europa : "Procedura d'infrazione non auspicabile" : L'obiettivo, assicurano premier e ministro dell'Economia, è "evitare la procedura d'infrazione", convincere i mercati e abbassare lo spread, ora stabile a quota 289,, "sperando di evitare una nuova ...

Nvidia Titan RTX ufficiale - GPU Turing al top per ricercatori e creatori di Contenuti : Secondo Nvidia , e la logica, ci troviamo di fronte alla scheda video desktop più potente al mondo, tanto che l'ha soprannominata T-Rex . La GPU TU102 è infatti nella sua forma completa, quindi ...