Conte a Merkel | Salvini è contro tutti Il fuorionda di Davos

"Salvini è contro tutti". Il nuovo fuori onda di Conte a colloquio con Merkel : Germania o Francia? "Salvini è contro tutti", non solo contro. Sono le parole del premier Giuseppe Conte nel colloquio avuto con la Cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei recenti lavori del vertice di Davos. Un fuori onda televisivo che questa sera la trasmissione Piazzapulita, su La7, ha mandato in onda. È il seguito di quanto già trasmesso una settimana fa e in cui si sentiva Conte dire che "il Movimento 5 Stelle ...

Giuseppe Conte a Angela Merkel : "Salvini è contro tutti e chiude tutto. Ma io i migranti li prendo con l'aereo" : "Matteo Salvini è contro tutti e chiude tutto". È quanto detto da Giuseppe Conte ad Angela Merkel in un colloquio carpito a Davos da Piazza Pulita.Sull'immigrazione, Conte spiega: "Salvini chiude tutto. Ti ricordi di Malta? Ho detto donne e bambini li vado a prendere con l'aereo. Anche se Salvini aveva detto che i porti erano chiusi".Sul rapporto tra i due partiti di maggioranza, il premier afferma: "Sono molto determinato. La mia ...

Conte e Merkel - per risvegliare l'Europa non basta un caffè : Il World economic forum (Wef) di Davos è un cruciale punto di incontro annuale di personalità politiche ed economiche, collocate tra pubblico e privato, tra mondiale, nazionale e locale, tra propaganda e riflessione, tra visione e routine. Al Forum è stato presentato il World economic outlook (Weo) 2019 del Fondo Monetario Internazionale, sono intervenuti moltissimi leader, fra cui il presidente del Consiglio italiano ...

Conte a Merkel : M5s in sofferenza perché loro a 26% e Lega a 35% : "I sondaggi vanno giù per i Cinque Stelle mentre Salvini è al 35-36 per cento. M5S è in sofferenza, sono molto preoccupati, loro scendono a 27-26, quindi si chiedono quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale". Il premier Giuseppe Conte spiega così la situazione italiana ad Angela Merkel, in una registrazione che questa sera ha mandato in onda 'Piazza Pulita', in onda su La7. Nel video della conversazione, tradotto ...

Conte a Merkel nel fuorionda di Piazzapulita : “M5s in sofferenza perché cala nei sondaggi e Salvini sale” : “Il M5s è in sofferenza perché nei sondaggi stanno calando. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 26-27%. Quindi, dicono: ‘Quali sono i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'”. Sono le parole ricostruite da Piazzapulita (La7) e pronunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un dialogo con la cancelliera tedesca Angela Merkel, colti in una pausa durante ...