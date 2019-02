Consob | spunta il nome di Paolo Savona come presidente E lui non smentisce | “Non so cosa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Ildicircola insistentemente nei palazzi romani per la presidenza della. Un’indiscrezione – anticipata dal sito Dagospia – che il ministro degli Affari Europei non ha smentito: “Non sostia succedendo dietro alle mie spalle”, ha risposto a chi gli chiedeva sulle voci di una sua possibile nomina alla guida dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari. Una poltrona vacante dopo le dimissioni di Mario Nava, arrivate nel pieno dell’ondata di ritorno delle polemiche per aver rifiutato l’aspettativa dalla Commissione Europea.risponderebbe a quel profilo di alto livello che M5s e Lega vorrebbero scegliere per questa autorithy. Anche se il 9 gennaio era stato Luigi Di Maio a chiarire che i Cinque Stelle avrebbero sostenuto Marcello Minenna, ex assessore della giunta Raggi e responsabile dell’ufficio Analisi ...