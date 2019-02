Coni | nasce sport e salute | il governo presenta le linee guida della riforma dello sport

Berlus Coni scende in campo e cambia la politica italiana : nasce Forza Italia : Portano con sé anche un retaggio ideologico che stride e fa a pugni con le esigenze di una amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre ...

Riforma Sport 2019 - il Governo non fa concessioni. Coni depotenziato - cambia tutto e nasce Sport&Salute : Niente da fare, non è stata risolta la trattativa tra Governo e Coni per quanto riguarda la riscrittura della Riforma dello Sport italiano. Giovanni Malagò deve arrendersi: il maxiemendamento presentato ieri in Senato ha confermato le disposizioni non accettate dal capo del Coni. Non esisterà più Coni Servizi: nasce Sport e Salute che si occuperà di gestire i finanziamenti governativi (non meno di 368 milioni all’anno), che saranno ...