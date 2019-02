Con Ega Matera 2019 Capitale Europea della Cultura diventa destinazione per eventi e

Landini al Fatto Quotidiano : “Il M5s rischia di fare la stampella della Lega. Il governo si Confronti anche Con noi” : “In quel paese qui” si manifesta il 9 febbraio. Appena eletto segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nella sua prima intervista a un Quotidiano nazionale, oltre a lasciarsi sfuggire l’intercalare ormai famoso (ma solo dopo un’ora di colloquio) mette l’accento sulla scadenza di piazza che sta costruendo insieme a Cisl e Uil. Non solo perché si preannuncia come una grande manifestazione contro il governo (da piazza del Popolo è ...

Milano - l’occupazione Macao scalda il Consiglio comunale. Insulti tra Lega e sinistra : “Delinquenti”. “Tornate a Roma a fare un cazzo” : Il presidente del consiglio comunale di Milano è stato costretto a sospendere la seduta, il 31 gennaio 2019, dopo le accese polemiche seguite al dibattito sull’occupazione di Macao, il collettivo che occupa uno stabile recentemente diventato di proprietà del Comune. I consiglieri di centrodestra chiedono da tempo di ripristinare la Legalità nello stabile e di metterlo in vendita. La lista di sinistra Milano Progressista ha forzato la mano ...

In Germania GameStop regala una copia di Fallout 76 in bundle Con Controller PS4 usati : Un utente tedesco di Reddit ha pubblicato una foto che immortala una promozione davvero peculiare presso un GameStop situato in Germania.Come riporta VG247.com, infatti, il banner pubblicitario indica chiaramente che verrà offerta una copia gratuita di Fallout 76 con l'acquisto di un controller PS4 usato. La promozione fa decisamente riflettere, e per quanto potrebbe essere dovuta ad un eccesso di copie del gioco acquistate dalla catena in ...

Silvia Provvedi nega il flirt Con Fedez e su Fabrizio Corona dice : 'Mi ha delusa' : Da un paio di settimane a questa parte non si parla d'altro che del gossip lanciato da Fabrizio Corona nel corso dell'ultima intervista rilasciata a "Verissimo": il tradimento che avrebbe subito da parte di Silvia Provvedi con Fedez. Interpellata da "Novella 2000" sull'indiscrezione che sta circolando da giorni sul suo conto, la cantante de Le Donatella ha negato con fermezza quanto sostenuto dal suo ex compagno in televisione, dicendo di non ...

Beyoncé e Jay-Z : potresti andare a sentire i loro Concerti gratis a patto di diventare vegano : Sei disposto a rinunciare per sempre agli hamburger? The post Beyoncé e Jay-Z: potresti andare a sentire i loro concerti gratis a patto di diventare vegano appeared first on News Mtv Italia.

Asia Bibi è in Canada - figlia smentisce/ Ultime notizie : 'è ancora in Pakistan' - Acs 'Continuiamo a pregare' : 'Asia Bibi è in Canada': arriva la smentita della famiglia: la donna accusata di blasfemia si troverebbe ancora in Pakistan, incubo non ancora finito.

Ciak - si gioca : Tre regala un viaggio in California Con l’app My3 : L’operatore di telefonia Tre, dopo aver rinnovato e rinominato la propria applicazione ufficiale disponibile nello store di Android, annuncia un’operazione che darà ad alcuni fortunati clienti la possibilità di vincere golosissimi premi, con un montepremi che arriva a ben 15.794,50 euro. Salutate Area Clienti 3 e date il benvenuto a My3: come annunciato in un altro […] L'articolo Ciak, si gioca: Tre regala un viaggio in ...

Beyonce e Jay-Z offrono biglietti a vita per i loro Concerti ai fan che seguono una dieta vegana : concerti gratis a vita per chi segue una dieta vegana. È questa la nuova promozione lanciata da Beyoncé e Jay-Z insieme a The Greenprint Project, un progetto lanciato da Marco Borges, personal trainer della cantante, che vuole sensibilizzare le persone sugli effetti benefici di una dieta vegana per il pianeta. "Crediamo che mangiare pasti a base vegetale sia una delle vie più efficaci per ridurre il nostro impatto ambientale ...

Carige - tensioni su decreto - M5s spinge per modifiche - Tria e Lega Contrari : Il Movimento 5 stelle spinge per introdurre modifiche e resiste alle pressioni di segno opposto che arrivano dal ministero dell'Economia, sostenuto dalla Lega.

Tav - Di Maio : “Con Lega differenze di vedute. Non vado a Chiomonte - il cantiere non è mai partito” : “E’ chiaro che con la Lega abbiamo differenze di veduta sulla Tav e non capisco dove sia la notizia. A Chiomonte non ci vado perché è un cantiere che non è mai partito, perché del tunnel in cui deve passare il treno, non si è mai scavato neppure di un centimetro, lì c’è solo il tunnel geognostico che è un’altra cosa. Io ho fiducia in quello che sta facendo Toninelli che non sta ritardando sull’analisi costi benefici ...

ITALIA IN RECESSIONE - PIL NEGATIVO : ConTE - '2019 SARÀ BELLISSIMO' / Ultime notizie - Confindustria lo gela... : ITALIA in RECESSIONE tecnica, il Pil NEGATIVO spaventa politica e imprese: 'crescita zero nel 2019'. Doppio scontro Pd-M5s e Borghi-Commissione Ue

Christina Aguilera ha smentito di aver tirato un pugno a Pink - parlando invece di un bacio Con la collega : La faida risale a molti anni fa The post Christina Aguilera ha smentito di aver tirato un pugno a Pink, parlando invece di un bacio con la collega appeared first on News Mtv Italia.

BORSA MILANO negativa - banche sotto pressione dopo dati deboli eConomia : Piazza Affari passa nel terreno negativo, con le banche ancora sotto pressione, dopo i segnali di rallentamento dell'economia in Europa. A gennaio il Pmi manifatturiero della zona euro indica ancora espansione, ma ai minimi da novembre 2014. Continua a pesare anche il dato Istat sul Pil dell'ultimo trimestre 2018, ...

Lavori pubblici Con assegnazione diretta in cambio di regali - arrestato vicesindaco di Erice : Per gli inquirenti, Salvatore Angelo Catalano, assessore e vicesindaco del Comune di Erice, "si serviva del suo ruolo con spregiudicatezza e disprezzo verso l’amministrazione d’appartenenza, derivante dal fatto che, essendo ormai abituato al potere, ha realizzato interessi personali e privati, ritenendosi al di sopra della legge.Continua a leggere