Come eravamo | le star da bambine Le riconosci?

Giornata della Memoria. Piero Terracina - superstite di Auschwitz - all'Huffpost : "Eravamo ‘stücke’ - pezzi. Come i migranti oggi" : Piero Terracina solleva la manica sinistra. Sull'avambraccio spunta il suo unico tatuaggio, quel marchio indelebile che gli è stato impresso ad Auschwitz dai nazisti. "Il mio numero è A5506" precisa, senza che ci sia neanche il bisogno di chiederlo, circondato da cumuli di libri, fotografie in bianco e nero e ricordi. "Ci contavano più volte al giorno. Ma anziché definirci prigionieri o uomini, dicevano 'stücke', ...

Nino D’Angelo contro Salvini e la Lega : “Prima noi meridionali eravamo trattati Come gli immigrati” : Nino D’Angelo senza peli sulla lingua si proclama antirazzista e parla contro Salvini e la Lega Nino D’Angelo come De Magistris e Orlando. In una intervista a Repubblica il cantante napoletano si è scagliato contro la politica sull’immigrazione di Matteo Salvini, accusando il ministro dell’Interno di fare la voce grossa con i “migranti” e di tergiversare nel contrastare il razzismo degli ultras. “Sono antirazzista da quando sono nato”, ci ...