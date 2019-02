Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 | risultati | punti e bonus

oasport

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Seidi. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in casa.SEIPrima giornataFrancia-Galles 1 febbraio ore 21.00 Scozia-Italia 2 febbraio ore 15.15 Irlanda-Inghilterra 2 febbraio ore 17.45Seconda giornata Scozia-Irlanda 9 febbraio ore 15.15 Italia-Galles 9 febbraio ore 17.45 Inghilterra-Francia 10 febbraio ore 16.00Terza giornata Francia-Scozia 23 febbraio ore 15.15 Galles-Inghilterra 23 febbraio ore 17.45 Italia-Irlanda 24 febbraio ore ...