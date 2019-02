Cina e Stati Uniti trovano nuove strade per risolvere i problemi attraverso il negoziato

La nuova guerra fredda e tecnologica tra Stati Uniti e Cina : Bloccando Huawei, il fiore all’occhiello della tecnologia cinese, la Casa Bianca cerca di ostacolare l’inarrestabile ascesa di Pechino sui mercati digitali. Leggi

Canada-Cina : oltre 140 studiosi internazionali ed ex diplomatici esortano Pechino a liberare i due canadesi arrestati : ... avvertendo che la situazione sta causando un raffreddamento delle relazioni della Cina con il resto del mondo. Secondo quanto riferisce la stampa canadese, nella lettera Michael Kovrig e Michael ...

Guerra dei dazi - Stati Uniti e Cina avviCinano posizioni. Governo cinese : “Passi in avanti su temi strutturali” : Cina e Stati Uniti segnalano progressi verso la risoluzione della Guerra dei dazi, al termine dei tre giorni di colloqui sul commercio bilaterale che si sono conclusi a Pechino tra le delegazioni cinesi e statunitensi. Cina e Stati Uniti hanno "gettato le fondamenta" per risolvere la disputa tariffaria in corso tra le due grandi economie dopo "estesi, profondi e dettagliati" colloqui, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese: le ...

Stati Uniti e Cina riprendono i colloqui sul commercio : i dossier sul tavolo : ... né affrettare una riforma delicatissima come quella delle enormi imprese di Stato, abbondantemente sussidiate, che ancora dominano larghi settori dell'economia. Sarà abbastanza per placare Trump e i ...

Dazi - Cina e Stati Uniti tornano a trattare per evitare la guerra commerciale : ...cinesi sono sottoposti a una crescente pressione per scendere a compromessi" poiché la crescente volatilità dei mercati finanziari e i timori di un improvviso rallentamento stanno colpendo l'economia ...

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Spiragli sui dazi tra Stati Uniti e Cina : Dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Cina - 13 canadesi arrestati nel 2018 : 05.15 Tredici canadesi sono stati arrestati in Cina (esclusa Hong Kong) in seguito all'arresto, a dicembre in Canada, di Meng Wanzhou, figlia del fondatore di Huawei Technologies e direttrice finanziaria del colosso cinese. Lo ha riferito il governo canadese, precisando che 8 dei 13 arrestati sono già stati rilasciati. Tra i tredici c'è l'ex diplomatico Michael Kovrig, consulente della Ong impegnata nellam risoluzione dei conflitti, ...

Aerei e aeroporti - il piano della Cina per surclassare gli Stati Uniti : Air China (Getty Images) Da qui al 2035 la Cina costruirà altri 216 aeroporti, portando il totale degli scali presenti nel paese alla ragguardevole cifra di 450. Per fare un paragone, il paese con il maggior numero di aeroporti in cui le compagnie aeree pianificano voli periodici (e cioè non charter o voli di Aerei privati) sono gli Stati Uniti, con 784 strutture. Anche il Canada, per la sua particolare geografia, ha un buon numero di aeroporti: ...

Il triello tra Stati Uniti - Canada e Cina : Storia di un caso diplomatico complesso, tra ritorsioni e ricatti, iniziato con l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei a Vancouver

Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di essere responsabile dell’attacco informatico contro gli hotel Marriott : Gli Stati Uniti hanno accusato la Cina di aver avuto un ruolo nell’attacco informatico subìto dalla catena statunitense di hotel Marriott International. L’attacco, che ha sfruttato una falla nei sistemi informatici della società, potrebbe aver compromesso le informazioni personali di

Guerra dei dazi : riprende il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale : Nonostante i timori di uno stallo potenziale per via dell'arresto della Cfo del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale sembra essere ripreso. A ...

Economia : politologo Bremmer sul 'Corriere della Sera' - partita Cina-Stati Uniti tra passi avanti e rotture : Roma, 07 dic 09:22 - , Agenzia Nova, - Ian Bremmer, il politologo fondatore e direttore di Eurasia Group, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che anche se Trump... , Res,

Oltre Huawei - le conseguenze della guerra tecnologica Stati Uniti-Cina : Milano. Il Global Times, giornale vicino al partito comunista cinese, accusa apertamente gli Stati Uniti di provare a frenare l'espansione del gigante asiatico Huawei ordinando l'arresto del suo direttore finanziario, nonché figlia del fondatore, Meng Wanzhou. Huawei – con 92,5 miliardi di dollari d