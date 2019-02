Chelsea, Sarri scaricato dai giocatori! Suggestione italiana all’orizzonte?

lanotiziasportiva

: 2017-18 Antonio Conte ???? 3. Chelsea 24-15-5-4-45-16-50 2018-19 Maurizio Sarri ???? 4. Chelsea 24-14-5-5-40-22-47… - HLNinEngeland : 2017-18 Antonio Conte ???? 3. Chelsea 24-15-5-4-45-16-50 2018-19 Maurizio Sarri ???? 4. Chelsea 24-14-5-5-40-22-47… - DiMarzio : '#Higuain? Adesso non è in buona condizione' #Chelsea, altra sconfitta. Le parole di #Sarri ?? - Sport_Mediaset : #Chelsea, #Hazard al vetriolo con #Sarri: 'Quello che dice l’allenatore non mi interessa'. -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Sembrerebbe già finito l’idillio tra Maurizioe la Premier League con la stampa inglese che non ha perso tempo a crocifiggere l’allenatore toscano.Sembrava fosse amore, invece … Maurizioè alle prese con la prima vera crisi della stagione. Gli ottimi risultati di inizio campionato sembrano, ormai, solo un miraggio e il pesante 0-4 incassato per mano del modesto Bournemouth ha ufficialmente stabilito che le cose all’interno dello spogliatoio non sono così rosee. Nel frattempo la stampa inglese non ha perso tempo nel farsi sentire e da oltre 24 ore è partita all’attacco di colui che sembrava esser diventato un guru del calcio. Tanti sono i rumors che si stanno inseguendo, su tutti quello che vorrebbe lo spogliatoio contro. Il rapporto tra l’allenatore e alcuni dei suoi calciatori non è di certo idilliaco – Hazard insegna. ...