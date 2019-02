Castelli che chiede al PD di riferire in Parlamento

Castelli - che stai a dì? : Roma. Sono tempi complicati, questi, e lo capisci dal fatto che Laura Castelli, sottosegretaria all’Economia, è assurta al ruolo di statista, rilascia un’intervista al giorno in cui, pur elaborando ragionamenti apodittici, pensa di essere Quintino Sella. Ogni settimana c’è un “questo lo dice lei” co

Laura Castelli citata in giudizio per diffamazione : la delirante fotografia che la può fregare : A postare quella foto fu Laura Castelli, la pentastellata che nel frattempo è divenuta sottosegretario all'Economia. La Castelli per quella foto era stata citata in giudizio per diffamazione da parte ...

Giornalisti aggrediti : due denunciati - anche Castellino : Il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino, e quello di Avanguardia Nazionale, Vincenzo Nardulli, sono stati denunciati dalla polizia in seguito all' aggressione denunciata dall'Espresso ai ...

Esercito per tappare le buche - Laura Castelli : 'Situazione grave - il piano va avanti. La Lega è con noi' : Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota M5S, perché l'emendamento sull'uso del Genio militare per tappare le buche è stato ritenuto inammissibile? 'Allora, questo voglio ribadirlo. Trovo che sia inutile creare allarmi ...

Esercito per le buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : 'Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo, che sarà ripresentato a breve', garantisce il viceministro dell'economia, Laura Castelli. Mentre la titolare della Difesa Elisabetta ...

Esercito per le buche di Roma - ma è stop in Commissione. Castelli : 'Nuovo testo' : Il supporto dell'Esercito per intervenire sulle malmesse strade della Capitale. A prevedere la misura è un emendamento M5S arrivato in commissione bilancio del Senato, ma dichiarato inammissibile. '...

Manovra : stop Commissione Bilancio a emendamento buche Roma. Castelli : 'Intervento ci sarà' : stop della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento n.1.2827 , che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare . L'emendamento, a quanto si apprende, ...

Buche Roma - Castelli : “Andrà in testo due di emendamento parlamentare. Lega? Facciamo tutto assieme” : “Abbiamo fatto un’operazione che andrà in un testo 2 di un emendamento parlamentare e riguarda la possibilità di fare un protocollo tra il Comune di Roma e il genio che possa aiutare quelle città che hanno bisogno di un intervento eccezionale”. Lo ha detto la viceministro Laura Castelli, parlando dell’emendamento proposto dal M5s e bocciato alla Commissione bilancio che prevedeva l’intervento del genio militare per ...

Ecotassa - gaffe della Castelli : “La Panda 1.2 costerà di più? Che comprino una Panda 1000” : Difendendo l'Ecotassa, Castelli ha dichiarato: "La norma tutela chi oggi ha un’auto, perché non aggiungiamo tasse. E tutela chi sceglie un’utilitaria". Incalzata dal conduttore, che gli ricorda come la nuova tassa andrebbe a incrementare di 300 euro il prezzo di una Panda 1.2 euro 6, Castelli replica: "Potrebbero scegliere di comprare un’utilitaria che magari è una Panda 1000".Continua a leggere

La Castelli non fa promesse al vento : ecco il provvedimento che costringe le società eoliche a rivedere gli accordi coi Comuni : È lo stresso primo cittadino di Rocchetta, Valentino Petruzzi, a riferire la notizia: 'Questo emendamento era stato da me sollecitato e concordato con l'amico On. Prof Nunzio Angiola del Movimento 5 ...

Laura Castelli - il crollo nervoso al bar della Camera : 'Complotto contro di me - ecco perché do fastidio' : Un complotto contro Laura Castelli . La sottosegretaria grillina dell'Economia, reduce da un paio di drammatiche figuracce in tv prima contro Pier Carlo Padoan a Porta a porta e poi contro Alessandro Sallusti a Otto e mezzo, si sfoga alla buvette di Montecitorio intorno ...

Delirio Castelli : "Mi attaccano solo perché sono invidiosi" : 'Anche perché sto dando fastidio, perché al ministero sto bloccando tutte le marchette dei soliti stronzi', la butta lì per la gioia di Giovanni Tria che ora, con il ministero dell'Economia che ...

Castelli conferma che le tessere per il reddito di cittadinanza sono in stampa : "Le tessere per il reddito di cittadinanza e altre cose sono dettagli che renderemo noti tutti assieme", ad ogni modo, conferma il sottosegretario all'Economia Laura Castelli (M5s), ospite a Otto e mezzo su La7, "è vero che le tessere si stanno stampando". "Sarà una platea di circa cinque milioni e mezzo di cittadini", aggiunge. "Il reddito di cittadinanza", ...

Castelli-Padoan - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Cara viceministra - chi ha studiato tende a saperne di più. La prossima volta datti malata” : Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 commenta le dichiarazioni di Laura Castelli del Movimento 5Stelle che recentemente, scontrandosi con Padoan, ha sostenuto come studiare non serva più a nulla : “Cara Castelli ti svelo una cosa: chi ha studiato tende a saperne di più e ad avere ragione. Non è colpa di Padoan se ha studiato, è colpa tua che ci vai a discutere. La prossima volta escine con eleganza: datti malata. Vai ...