Carlo Calenda punta a superare il 30% alle elezioni europee

"Caro centrosinistra - per ritrovare l’anima non basta un Carlo Calenda?" : Il (vago) manifesto dell’ex ministro non fa ?i conti con le illusioni degli anni Novanta e ?con il nodo posto dall’insorgenza populista

Caro centrosinistra - per ritrovare l'anima non basta un Carlo Calenda : ... nel nostro modo di lavorare, nelle straordinarie opportunità che si aprivano a chi aveva curiosità e voglia di confrontarsi con il mondo. Le voci dissenzienti come quella di Roberts, o del filosofo ...

Alessandro Di Battista - un Carlo Calenda tutto da godere : 'Buffone - imbecille - cretino' : ' Alessandro Di Battista è un gran buffone ' e 'un cretino '. Non usa mezzi termini Carlo Calenda che, ospite del forum #PoliticaPresse , a proposito dell'ex deputato 5 stelle, dice: 'Vedere un grande ...

Alessandro Di Battista - un Carlo Calenda tutto da godere : "Buffone - imbecille - cretino" : "Alessandro Di Battista è un gran buffone" e "un cretino". Non usa mezzi termini Carlo Calenda che, ospite del forum #PoliticaPresse, a proposito dell'ex deputato 5 stelle, dice: "Vedere un grande Paese che è in balia di uno che dice cose enormi, tu puoi essere anche uno che nella vita ha fatto solo

Carlo Calenda perde subito pezzi : ecco chi lo scarica - dove precipita il suo listone sinistro : Giusto il tempo di registrare una stima incoraggiante da parte di Swg , che il 'listone di sinistra' al quale l'ex ministro Carlo Calenda sta lavorando da settimane in vista delle elezioni europee ...

Sondaggio Mentana - il botto pazzesco della lista di Carlo Calenda : ecco quanto vale : Una sorta di "battesimo ufficiale": il "listone unico di sinistra", quello a cui l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sta lavorando ormai da settimane, ha fatto l'esordio ufficiale al consueto Sondaggio realizzato ogni lunedì da Swg per il tg di Enrico Mentana su La7. E la stima dei

Carlo Calenda a futura memoria : "Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo - ma non firma il manifesto perché “ho una consulenza” - “ti aiuto ma da dietro” : Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo ma non firma il manifesto perché "ho una consulenza", "ti aiuto ma da dietro", degli editorialisti che non propongono ma dileggiano, degli imprenditori che "stiamo andando a sbattere", ma votano Lega. Anime morte". Il tweet di Carlo Calenda a tutti quelli che non entrano con la loro faccia nell'agone politico in un momento di emergenza come ha fatto lui.

Carlo Calenda : 'Voto Ue - restiamo in serie A - o saremo i lacché di Orban' : In Europa c'è il 50% di welfare del mondo a fronte del 6,5% di popolazione'. In epoca di populismo imperante non servono messaggi chiari e di rottura? 'Ma non semplicistici davanti a problemi ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...

Pietro Grasso : "Rassicuro Carlo Calenda - non aderirò al suo Manifesto" : "Vista la stima che nutro per Calenda voglio rassicurarlo: non aderirò al suo manifesto". A scriverlo è Pietro Grasso, senatore di Liberi e uguali, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, commentando l'iniziativa promossa dall'ex ministro dello Sviluppo."Un fronte indistinto - che lui definisce liberaldemocratico - in una competizione proporzionale sarà facile bersaglio della propaganda gialloverde, facendo loro il regalo di ...

Carlo Calenda : "Unirò Pd e moderati. Il leader arriverà" : A spiegare che cos'è Siamo Europei, il manifesto messo a punto da Carlo Calenda per creare una lista unica che convogli le forze europeiste per le prossime Europee, ci pensa proprio il suo ideatore in un'intervista a Qn. Non è oggi quello che fu l'Ulivo per i Ds."C'è una differenza fondamentale. Non sono come una volta grandi partiti che si uniscono. Qui c'è il Pd, +Europa, forse Italia in Comune, ma soprattutto ...

Rally MonteCarlo 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date della settimana : Torna ufficialmente il Mondiale Rally 2019, dopo le emozioni incredibili che ci ha regalato l’edizione precedente, con Sebastien Ogier che si è laureato nuovamente campione, nonostante l’assalto di Thierry Neuville. Come tradizione, l‘esordio arriva già nel mese di gennaio con il leggendario Rally di Monte-Carlo, giunto alla sua 87esima edizione. Il primo di 14 appuntamenti (vedremo l’esordio del Rally del Cile) che ci ...

