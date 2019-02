Carige | Di Maio | commistione con politici

Carige - Di Maio : “Se Stato interviene - banca diventerà dei cittadini. Crisi dovuta anche a commistioni con politica” : “Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini”. Il vicepremier M5s Luigi Di Maio è intervenuto a Montecitorio per rispondere a una interrogazione M5s su Carige e ha ribadito la posizione del governo Lega-M5s sulla Crisi dell’istituto. “In passato i soldi andavano solamente a coprire chi aveva creato il danno. Noi eviteremo che questo pesi sui lavoratori e i cittadini del territorio. I ...

Di Maio - se Stato aiuta Carige è pubblica : ANSA, - ROMA, 1 FEB - "Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini". Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio rispondendo ad una interrogazione su Carige in ...

Tria dissente da Di Maio e Salvini su Banca Carige pubblica : "Governo auspica soluzione privata" : Se Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono subito spinti in avanti a ipotizzare una soluzione pubblica per Banca Carige, Giovanni Tria tende a escludere questo come un esito percorribile per l'istituto genovese: ""Il Governo auspica una soluzione privata della crisi che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà" ha detto il ministro dell'Economia in audizione alla Camera.Tria ha sottolineato che "il Governo rimane ...

Carige - l'ex presidente Berneschi : "Di Maio faccia commissione - gufi hanno nome e cognome" : 'Non vedo l'ora che Di Maio faccia una commissione d'inchiesta che vada a fondo sul serio perché' i gufi hanno nome e cognome. Penso che non possa essere definito io la causa di tutti i mali di Carige'...

Banca Carige - Luigi Di Maio vuole far saltare il sistema del credito : L'ipotesi di nazionalizzare Banca Carige piace molto al governo. Lo dice Matteo Salvini («L'obiettivo è portare l'istituto sotto lo Stato».) Non è da meno Luigi Di Maio: «Quello di Carige - dice - non è un salvataggio ma una nazionalizzazione». E per essere certo di fare l'amico del popolo annuncia

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : «Ipocrisia vergognosa» : Agenzia Vista, 'Di Maio in aula attaccava Gentiloni per aver salvato Mps con i sodi pubblici, in realtà hanno fatto la stessa identica cosa con l'ipocrisia di non ammetterlo. Il problema non è che ...

Carige - Renzi : 'Sulle banche - Di Maio e Salvini hanno truffato gli italiani - vergognatevi' : L'ex leader del Partito Democratico, Matteo Renzi, sui suoi profili social (Twitter, Facebook e YouTube) ieri ha attaccato duramente il governo gialloverde sulla vicenda degli interventi statali per il salvataggio della Banca Carige, istituto finanziario sito in Liguria. Infatti, a detta dell'ex presidente del consiglio dei ministri, sarebbero bastati soltanto dieci minuti affinché i due attuali vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi Di Maio ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Banca Carige - Luigi Di Maio : “Non ci mettiamo un euro - oppure diventa dello Stato” : Il nodo da sciogliere è ancora quello della possibile nazionalizzazione, su cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria non è d'accordo, preferendo in vece una soluzione di mercato: "La nazionalizzazione di Banca Carige, con l'ingresso dello Stato nell'azionariato, o una soluzione di mercato non sono in contraddizione", ha spiegato Di Maio a Radio Anch'io.Continua a leggere

Carige - Di Maio : Nazionalizzazione e mercato non in contraddizione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Carige - Di Maio : "Puniremo chi l'ha ridotta così" : Roma, 9 gen. , AdnKronos, - "Nei prossimi giorni quando pubblicheremo l'elenco dei debitori di Carige vedremo chi troveremo lì dentro: ovviamente se troveremo delle persone che hanno difficoltà a ...

Carige - Di Maio : "Puniremo chi l'ha ridotta così" : "Nei prossimi giorni quando pubblicheremo l'elenco dei debitori di Carige vedremo chi troveremo lì dentro: ovviamente se troveremo delle persone che hanno difficoltà a pagare neanche ve lo diremo il ...

Carige - il governo la vuole pubblica. Di Maio : puniremo i banchieri colpevoli : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

Carige - il governo la vuole pubblica. Di Maio : puniremo i banchieri colpevoli : IL DOCUMENTO / Il testo del decreto su Carige La posizione di Tria Non esclude la ricapitalizzazione pubblica neppure il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che tuttavia preferirebbe una «soluzione ...