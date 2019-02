Canone tv | c' è chi non lo paga e chi è tartassato | come funziona negli altri Paesi

Canone Rai 2019 : esenzione in scadenza - chi deve richiederla : Canone Rai 2019: esenzione in scadenza, chi deve richiederla Sta per scadere il termine entro cui inviare la comunicazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo. C’è tempo entro il 31 gennaio; chi può farla e come si invia? Canone Rai 2019: domande entro il 31 gennaio Per quanto riguarda la scadenza, è precisa l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. La domanda per chiedere l’esonero dal pagamento del Canone Rai può ...

Canone Rai - ultima chiamata per chi guarda la tv (solo) da tablet o pc : Ultimi giorni per evitare l'addebito del Canone tv in bolletta. Entro il 31 gennaio va presentata la dichiarazione di non...

Canone Rai : come chiedere l’esenzione : La scadenza per chiederla è il 31 gennaio, ma ci sono delle limitazioni: se avete una tv, non potete essere esentati

Canone Rai - per chiedere l’esenzione c’è tempo fino al 31 gennaio : chi può averla e come : Entro il 31 gennaio è possibile richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai. Chi può accedere all'agevolazione, a partire dagli over 75 con reddito basso e chi non ha un apparecchio televisivo in casa, e come fare per inviare la dichiarazione e venire così esentati dal pagamento del Canone in bolletta.Continua a leggere

Come chiedere l’esenzione dal Canone Rai : Sarà possibile farlo solo fino al 31 gennaio e solo per alcune categorie di persone, ad esempio per chi non possiede una tv

Canone Rai : ecco come chiedere l'esonero : Ancora pochi giorni e scadrà il termine per chiedere l'esenzione dal pagamento del Canone Rai. I termini, infatti, scadranno il prossimo 31 gennaio. Con l'esonero, chi non ha in casa l'apparecchio Tv,

Canone Rai - ecco come chiedere il rimborso : Se nella bolletta elettrica per errore hai pagato anche il Canone Rai per l'anno, puoi chiedere il rimborso . La Legge di bilancio 2019, L. 145/2018, ha prorogato per il 2019 e per gli anni a seguire ...

Canone Rai 2019 - cosa fare se devi chiedere (o rinnovare) l’esenzione : Nelle disposizioni di legge della nuova manovra finanziaria approvata per il 2019 c’è anche la norma che riguarda il Canone Rai. Anche per il nuovo anno l’importo da pagare sarà di 90 euro e verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica, con dieci rate mensili da gennaio a ottobre, come stabilito a partire dalla legge di stabilità del governo Renzi nel 2016. In sostanza il Canone si applica a chiunque detenga un televisore o “apparecchi ...

Canone Rai 2019 - esenzione : ecco chi non paga : 'Non hai la tv? Per non pagare il Canone Rai 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio'. E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla ...

Canone Rai 2019 in bolletta : attenzione al doppio addebito (e chi non paga) : Cosa succede in caso di attivazione di una nuova utenza di fornitura di energia elettrica, chi non deve pagare il Canone Rai...

Canone 2019 - ecco chi non paga : "Non hai la tv? Per non pagare il Canone 2019 devi presentare la dichiarazione di non detenzione entro il 31 gennaio ". E' quanto ricorda l'Agenzia delle Entrate via Twitter in merito alla ...

Canone Rai : scatta il termine per chiederne l'esenzione : BOLZANO. Partiamo con la buona notizia: anche per il 2019 il Canone ammonterà a 90 euro. Il Canone di norma viene di norma addebitato sulla bolletta elettrica, in 10 rate nell'arco dell'intero anno , ...