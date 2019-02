Campobasso Detenuto tenta di evadere | poliziotto gli punta pistola alla testa | sospeso

Campobasso - calci e pistola alla tempia al detenuto che tenta l'evasione : procedimento contro l'agente : L'episodio di violenza finisce in rete e scatta la denuncia del Dap: "Come trasformare un'ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile". Ma il sindacato della polizia penitenziaria: "Colpa dello stress"