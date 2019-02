Campo magnetico | l’esperto Ingv | “La vita sulla Terra rischiò di sparire come su Marte”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Laha rischiato di fare la stessa fine di Marte, un pianeta arido, privo di, se si esclude la possibile presenza di batteri nel sottosuolo o nei suoi laghi sommersi, tutta ancora da dimostrare. È accaduto poco più di mezzo miliardo di anni fa, quando il nostro Pianeta è stato sul punto di perdere il suo. Compromettendo il futuro dellaproprio in uno dei momenti di sua maggiore espansione, la cosiddetta esplosione didel Cambriano, in cui fecero la loro comparsamoltissime nuove specie.Lo dimostra uno studio appena pubblicatorivista Nature Geoscience da un gruppo di geologi dell’Università di Rochester, nello Stato di New York, e dell’Università della California a Santa Cruz, coordinati da Richard Bono. I ricercatori sono riusciti a provare che circa 565 milioni di anni fa ilterrestre raggiunse l’intensità più ...