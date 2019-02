Calciomercato Parma | ufficiale il rinnovo di Bruno Alves | il portoghese ha prolungato

Calciomercato Lazio - ufficiale : Sprocati al Parma in prestito. Acquistato Casasola : ROMA - In biancoceleste non ha potuto lasciare il segno: il centrocampista offensivo, ex Salernitana e Pro Vercelli , Mattia Sprocati saluta la Lazio per approdare al Parma , squadra in cui è ...

Calciomercato - Milan - Halilovic ai saluti : salta l'affare Depaoli-Sala fra Chievo - Sampdoria e Parma : Bocciato su tutta la linea, stando a quanto riportato da Sky Sport Halilovic si trasferirà in Belgio nelle prossime ore. Sembra essere definitivamente saltata invece la trattativa a tre che legava ...

Calciomercato – Milan - Halilovic ai saluti : salta l’affare Depaoli-Sala fra Chievo - Sampdoria e Parma : Ultimo giorno di Calciomercato, le trattative prima dello scadere: Halilovic pronto a salutare il Milan, salta l’affare a tre tra Chievo, Sampdoria e Parma per Depaoli-Sala Il countdown scorre inesorabile, alla fine del Calciomercato mancano solo poche ore. Le squadre sono alla disperata ricerca dell’ultimo colpo da piazzare prima del gong conclusivo, dopo del quale sarà tempo solo di pensare a terminare la stagione. Il Milan è ...

Calciomercato : Parma pensa a Lapadula - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

Calciomercato : Machin al Parma - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

Calciomercato Parma - Machin in arrivo dal Pescara : Un rinforzo per il centrocampo in arrivo in casa Parma . Mister Roberto D'Aversa si prepara ad avere a disposizione José Machin , centrocampista centrale di proprietà del Pescara per il quale il club ...

Calciomercato Parma - Faggiano accelera : le mosse “last minute” : Calciomercato Parma, la società emiliana si sta muovendo per piazzare qualche altro acquisto entro il ‘gong’ delle ore 20 Calciomercato, il Parma sta tentando di mettere a segno gli ultimi colpi last minute per quanto concerne la sessione invernale di gennaio. Il tecnico D’Aversa ha avanzato alcune richieste ben precise ed il ds Faggiano si sta muovendo proprio per accontentarlo. In attacco, secondo Skysport, proseguono i ...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Parma e Cagliari - sorprese di Torino ed Udinese : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, domani si chiude la finestra invernale. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Torino segue con molta attenzione Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado, costa 4 milioni di euro. L’Udinese prova a rinforzare il centrocampo e stringe per portare in bianconero uno tra Liam Kelly e Alfa Semedo. Si sblocca la trattativa che porterebbe ...

Calciomercato Parma - Minelli dal Rende a titolo definitivo : Parma - Tramite un comunicato, il Parma ha annunciato "l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Minelli , Monza, 23 luglio 1999, dal Rende Calcio 1968. Il calciatore ha firmato un contratto con ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Calciomercato Spal - vicino Castaignos. Lazio su Romulo - Brazao all'Inter via Parma : Vi ricordate di Luc Castaignos? Meteora olandese dell'Inter con 8 presenze tra campionato e coppe durante la stagione 2011/12, centravanti classe '92 cresciuto nel Feyenoord. Bene, ora potrebbe ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Serie A - le trattative nella notte : i nomi del sostituto di Benatia - derby Bologna-Parma : Calciomercato Serie A – Ultimi giorni di Calciomercato e trattative sempre più calde soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie A. Mossa a sorpresa del Parma, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la società gialloblù ha messo nel mirino Andrea Ranocchia, l’intenzione è quella di piazzare il colpo a giugno ed a parametro zero ma in caso di una cessione il trasferimento potrebbe anticiparsi già a gennaio. Il ...