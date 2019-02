CALCIOMERCATO MILAN Ultime notizie | Perinetti | avevamo sentito il Napoli per Piatek | poi

CALCIOMERCATO MILAN - via alle operazioni del mercato estivo : Saint-Maximin primo obiettivo : Il Calciomercato invernale si è concluso ed il Milan è in piena corsa per gli obiettivi stagionali, essendo approdato alle semifinali di Coppa Italia ed occupando la quarta posizione in campionato. Questa finestra di mercato ha regalato al tecnico Gennaro Gattuso un rinforzo importantissimo, il polacco Piatek, che già si è reso protagonista di una partita straordinaria contro il Napoli, siglando una doppietta. Per la prossima finestra di mercato ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie : no del Nizza per Saint-Maximin - proposti Defrel e Verdi : Calciomercato Milan, le Ultime notizie: niente da fare per Saint-Maximin. Il giovane Vigolo ceduto al Verona, due nuove strade per l'attacco.

LIVE CALCIOMERCATO - DIRETTA 31 gennaio : l’Empoli acquista Farias - il Milan vuol chiudere per Bakayoko : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20. Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non ...

CALCIOMERCATO MILAN - Halilovic ad un passo dallo Standard Liegi : Ultime ore di Calciomercato con le squadre che provano a fare le ultime operazioni sia in entrata che in uscita.Il Milan vorrebbe provare a prendere un esterno offensivo da regalare a Gattuso. I giocatori che piacciono, tuttavia, sono difficili da prendere in quanto il costo del cartellino è abbastanza elevato e la società di via Aldo Rossi deve guardare con particolare interesse al Fair Play Finanziario. Non solo il Calciomercato in entrata, ...

CALCIOMERCATO - Milan - Halilovic ai saluti : salta l'affare Depaoli-Sala fra Chievo - Sampdoria e Parma : Bocciato su tutta la linea, stando a quanto riportato da Sky Sport Halilovic si trasferirà in Belgio nelle prossime ore. Sembra essere definitivamente saltata invece la trattativa a tre che legava ...

CALCIOMERCATO – Milan - Halilovic ai saluti : salta l’affare Depaoli-Sala fra Chievo - Sampdoria e Parma : Ultimo giorno di Calciomercato, le trattative prima dello scadere: Halilovic pronto a salutare il Milan, salta l’affare a tre tra Chievo, Sampdoria e Parma per Depaoli-Sala Il countdown scorre inesorabile, alla fine del Calciomercato mancano solo poche ore. Le squadre sono alla disperata ricerca dell’ultimo colpo da piazzare prima del gong conclusivo, dopo del quale sarà tempo solo di pensare a terminare la stagione. Il Milan è ...

CALCIOMERCATO - Milan : spunta il nome del genoano Romulo a centrocampo (RUMORS) : Il Milan ha bisogno di un ultimo rinforzo e i vari tentativi da parte della società e i vari nomi accostati alla squadra rossonera ne sono la prova. Si sta lavorando ancora per un esterno d'attacco, anche se le possibilità sembrano poche, a meno di un occasione low cost dell'ultimo minuto. Intanto, il Milan guarda anche in casa del Genoa, essendo in ottimi rapporti con il presidente Preziosi e dopo aver chiuso da pochi giorni l'affare che ha ...

CALCIOMERCATO MILAN : news e trattative live dalla chiusura del mercato 2019 : 11:00 31 gen A confermarlo anche le parole del suo agente, rilasciate a noi di Sky Sport durante la puntata di mercoledì 30 gennaio de 'L'originale': "Non c'è mai stata una trattativa vera e propria ...

CALCIOMERCATO MILAN - sorpasso sull’Inter per Carrasco in prestito : Calciomercato Milan – Dopo i colpi Paquetá e Piatek il mercato dei rossoneri non sembra accennarsi a fermarmi. In questi ultimi due giorni infatti il direttore generale, Leonardo, sarebbe alla ricerca di un altro grande acquisto. L’obiettivo sarebbe quello di rendere la rosa a disposizione del tecnico, Gennaro Gattuso, il più completa possibile per riuscire […] L'articolo Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per ...

CALCIOMERCATO MILAN - non si molla Carrasco : Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la pista che porta all'ex Atletico Madrid si è però riaperta. La proprietà rossonera avrebbe dato l'assenso per l'acquisto del giocatore, anche solo per i ...

CALCIOMERCATO MILAN - si riapre improvvisamente la pista Carrasco : gli aggiornamenti : Il club rossonero pare sia tornato a bussare alla porta del Dalian Yifang, riaprendo così la trattativa per l’esterno belga Il Milan piomba nuovamente su Yannick Carrasco, provando a regalare a Gattuso un altro rinforzo dopo Piatek e Lucas Paquetà. Nonostante la trattativa si fosse arenata negli ultimi giorni e sul giocatore fosse piombata l’Inter, pare che il club rossonero sia tornato con forza a bussare alla porta del ...

CALCIOMERCATO - Milan alla ricerca di un esterno offensivo per Gattuso (RUMORS) : Il Calciomercato invernale chiuderà alle ore 20 di giovedì 31 gennaio, ma sono ancora molte le squadre in attesa di occasioni dell'ultimo minuto, una di queste è il Milan. I rossoneri si sono mossi in anticipo sugli altri per aggiudicarsi il funambolo brasiliano Paquetà per 40 milioni dal Flamengo e il bomber polacco Piatek dopo la drastica decisione di Higuain di abbandonare il Diavolo a metà stagione. Ma nello scacchiere di Gattuso mancherebbe ...

CALCIOMERCATO Milan/ Ultime notizie : Osimhen piace - ma costa 15 milioni : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Victor Osimhen piace ma costa ben 15 milioni di euro, osservato anche Lookman dell'Everton che però è incedibile.

CALCIOMERCATO MILAN - il Watford dice no alla cessione di Deulofeu : Calciomercato Milan – Grandi movimenti sia in entrata che in uscita per il club rossonero in questa sessione invernale di mercato. Infatti, se da una parte la squadra meneghina ha dovuto salutare Gonzalo Higuain, trasferitosi al Chelsea, dall’altra lo è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata prendendo Krzysztof Piatek dal Genoa, mentre a centrocampo sono […] L'articolo Calciomercato Milan, il Watford dice no alla cessione ...