Calciomercato | la top 11 svincolati | da Evra a Borriello

Calciomercato : Salernitana vicino Calaiò e intoppo per Ceravolo - Foggia scatenato (RUMORS) : In queste ultime ore di Calciomercato sono davvero tantissime le trattative in serie B. Così come nella massima serie, anche in serie B il mercato si infiamma in prossimità della chiusura. Vediamo di seguito tutti i possibili affari. Foggia e Salernitana attive negli ultimi giorni di mercato Ecco allora il Foggia, che finora era stato ai margini della sessione invernale (a parte l'acquisto di Leali) di Calciomercato, portare a casa quattro colpi ...

Calciomercato Inter – Stop alla trattativa con Carrasco - niente Cina per Candreva : Lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in Italia e Antonio Candreva in Cina, subisce un repentino Stop: le ultime news Nelle ultime ore sembrava essere ad un passo lo scambio tra Inter e Dalian Yifang, che avrebbe dovuto portare Yannick Carrasco in nerazzurro ed Antonio Candreva in Cina. Al contrario, come si legge su Gazzetta dello Sport, in mattinata si è appreso che l’affare potrebbe ...

Da Marcelo a Stankovic : i 5 colpi top del Calciomercato invernale europeo dal 2000 a oggi : Il 31 gennaio, in Serie A come negli altri maggiori campionati europei, si spegneranno i riflettori sul mercato di riparazione. Tra acquisti, cessioni e prestiti, ogni squadra si appresta a concludere le ultime trattative per mettere a punto gli ingranaggi della propria rosa e prepararsi alla fase cruciale della stagione. A volte nella sessione invernale di calciomercato, abbiamo assistito a grandi colpi, alcuni a sorpresa, altri annunciati, ...

Calciomercato Genoa - Prandelli su Piatek al Milan : 'Aspetto l'ufficialità. Ma è da top club' : Lunedì pomeriggio non sarà sicuramente in campo e non perché proprio il Milan sarà con ogni probabilità la sua prossima squadra: Krzysztof Piatek salterà il match contro i rossoneri perché ...

Calciomercato Serie B : colpi per il Padova - Cremonese scatenata - Lecce e Brescia al top : Siamo entrati nel periodo caldo del Calciomercato di Serie B. Sono davvero tantissime le trattative per le società della cadetteria, con tanti calciatori che potrebbero arrivare dalla Serie A oppure potrebbero sbarcare nella massima Serie, dopo questa prima parte di campionato giocata in Serie B. E' il caso di Fabio Lucioni, difensore del Lecce ad un passo ormai dal Sassuolo, in Serie A. Dalla Serie A invece potrebbero arrivare tanti calciatori ...

Calciomercato Inter - top e flop di gennaio : La sua clausola rescissoria è ora di 60 milioni: un bel salto di qualità per il croato vicecampione del mondo, capace di conquistare l'affetto dei tifosi anche per le sue epic trovate fuori e ...

Calciomercato Juventus : Top&Flop della sessione invernale : Luca Toni arriva a parametro zero nel gennaio del 2011, è stato campione del mondo con l'Italia, ha vinto la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri in Serie A e Bundesliga, è tornato in Italia da un ...

Calciomercato di gennaio - quando l'inverno regala top e flop da incorniciare : gennaio: mese di programmazione, opportunità ma anche di colpi ad effetto. Lo dice la storia recente e lo certifica l'almanacco delle operazioni nel mese invernale. A Torino, così come a Roma, Milano ...

Calciomercato e creazione di valore : top e flop dal 2011 ad oggi : Non solo plusvalenze contabili: ecco i club che hanno creato valore attraverso il Calciomercato e quelli che lo hanno distrutto L'articolo Calciomercato e creazione di valore: top e flop dal 2011 ad oggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.