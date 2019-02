' Bullismo-Cyberbullismo' | come prevenire

Striscia la Notizia attacca Fortnite : il gioco crea dipendenza e cyberBullismo : Striscia la Notizia ci è andata ancora una volta giù pesante con i videogiochi. A questo giro mirando a Fortnite! Lo storico Notiziario satirico di Canale 5 ha attaccato pesantemente il videogame più popolare del momento in un servizio andato in onda nella serata di ieri, 28 gennaio 2019. Un servizio che, tra strafalcioni imperdonabili dagli appassionati e pasticciati approcci (dis)informativi, ha fatto molto discutere la community legata allo ...

Lombardia : De Corato - altri 300mila euro contro Bullismo e cyberBullismo : Milano, 28 gen. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto per l'ulteriore stanziamento proposto dall'assessore Silvia Piani e da me condiviso, con il quale la Giunta lombarda destina altri 300mila euro per finanziare 13 nuovi progetti scolastici contro il bullismo e il cyberbullismo, presentati nell'amb

Protezione della Privacy e cyberBullismo : Il Data Privacy day : La Protezione della Privacy e dei dati personali quando si naviga in rete è uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni. Un numero crescente di utenti sta prendendo coscienza dell’importanza di adottare adeguate misure di tutela mirate a difendere la propria identità digitale ed evitare intrusioni dal cosiddetto cybercrime. Per far crescere la consapevolezza negli utenti della rete e far sì che un numero crescente di persone si interessi al ...

Papa : social una risorsa ma cyberBullismo e narcisismo tra i mali - : Il Papa interviene in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni. Definisce i social "una risorsa" ma mette in guardia da un utilizzo divisivo del web, dall'individualismo sfrenato e dal ...

Truffe online e cyberBullismo - il dibattito di Cittadini in Comune : L'associazione presieduta dal dottor Enrico Frontini che costituirà una lista civica per le prossime elezioni amministrative con un candidato sindaco

Ricatti online - truffe e cyberBullismo : denunce in aumento nel 2018 : Ricatti online, truffe e cyberbullismo: denunce in aumento nel 2018 Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...

Ralph Spacca Internet - i registi : 'Il nostro omaggio a Stan Lee e la lotta al cyberBullismo' : Il 1 gennaio 2019 arriva nelle sale italiane il nuovo cartone animato Disney . Un sequel del successo del 2012 Ralph Spaccatutto . Se il primo film però trasmetteva nostalgia ed era ambientato nel ...

Generazioni a confronto : voci - dati e parole sulle trasformazioni sociali nell'epoca della tecnoliquidità ebook su cyberBullismo ed uso del ... : Un ebook , rilasciato in licenza creative commons, in free download, per parlare di uso del digitale, cyberbullismo, buone pratiche per un uso consapevole della rete da parte dei minori, a partire da ...

Il rapporto della Polizia Postale sulle attività svolte quest'anno: 940 i casi di estorsione. In costante aumento diffamazioni online e cyberbullismo. Per il contrasto all'hate speech monitorati oltre 5mila spazi virtuali. Denunciate frodi finanziarie per 38 mln di ...

Il papà di Carolina - morta di cyberBullismo : "Mia figlia ha scoperchiato un sistema che ora si può combattere" : Avrebbero capito la gravità dei loro comportamenti e si sarebbero ravveduti: questo il motivo per cui il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato estinto il reato per i cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, la 14enne che nel 2013 si lanciò dalla finestra di casa perché vittima di cyberbullismo.Accusati, a vario titolo, di atti persecutori, pornografia minorile, diffamazione, morte come ...

Il papà di Carolina : 'Grazie a lei il primo processo di cyberBullismo' : Paolo Picchio alle telecamere di NewsMediaset: "Nessuno mi ridarà mai mia figlia, ma dopo di lei la giustizia ha fatto dei passi avanti"

“Mia figlia Carolina è diventata un’icona. Ora il cyberBullismo si può combattere” : Estinti i reati commessi dai cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, la quattordicenne di Novara che si tolse la vita il 5 gennaio 2013. L’adolescente si lanciò dalla finestra di casa esasperata dalle continue offese e molestie ricevute sui social. Il tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato concluso il periodo di «messa...