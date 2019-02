Brexit | rischio rimpatrio per 250mila cittadini britannici

Juncker avverte May : così aumenta il rischio di una Brexit disordinata : BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ...

Il parlamento britannico chiede che l'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit sia rinegoziato, ma dall'Ue arriva l'ennesimo, secco, "no". Ieri, 29 gennaio, i Comuni hanno approvato una mozione nella quale si dava a Theresa May il mandato per riaprire l'intesa raggiunta con i vertici dell'Unione europea. Dopo lo stop a caldo di Donald Tusk, Jean-Claude Juncker rincara la dose: "Il dibattito e il voto di ieri ai Comuni non cambia questo:

Brexit - Macron : Francia si prepara a eventualità no-deal. Per Goldman Sachs rischio aumentato : La richiesta della premier Theresa May di dare il via a un nuovo round di trattative con l'Ue sulla Brexit, al fine di ricevere il sostegno del Parlamento, è stata rispedita al mittente.

Confagricoltura : la “hard Brexit” è il peggiore scenario per il sistema agroalimentare italiano - rischio blocco esportazioni : Riparte oggi alla Camera dei Comuni, a Londra, il dibattito sulla “brexit” dopo il voto del 15 gennaio scorso con il quale è stato respinto a larga maggioranza l’accordo di recesso negoziato con l’UE, già approvato, a dicembre, dai capi di Stato e di governo dell’Unione. In particolare, saranno in discussione una serie di emendamenti parlamentari che dovrebbero consentire di fare chiarezza sulle prossime iniziative da assumere nei confronti ...

Brexit - 'SENZA ACCORDO ALLARME CIBO'/ No deal - scenario da incubo : 'Rischio scaffali vuoti nei supermercati' : BREXIT, lo spettro del no deal incombe: rischio scaffali vuoti nei supermercati ed emergenza cibo nel Regno Unito. Theresa May si ripresenta in Parlamento..

Brexit : rischio aumento di morti per infarto nei prossimi 10 anni : Secondo una ricerca pubblicata sul British Medical Journal, nel Regno Unito si rischia un boom di morti d’infarto per i rincari di frutta e verdura, in prevalenza importati. In assenza di un accordo con l’Unione Europea “ci aspettiamo 12.400 morti in piu’ tra il 2021 e il 2030. E anche con un’intesa commerciale prevediamo circa 6.000 morti in piu’ tra ictus e infarti“, ha spiegato ad AFP Christopher ...

Effetto Brexit su vino - formaggi e pelati : così l'export di otto regioni è a rischio : Gli studi di Nomisma e di Vinitaly Wine Monitor: in pericolo un giro d'affari di un miliardo. I Consorzi delle Doc si tutelano a Londra: il Prosecco ha registrato la denominazione E il Parmigiano ...

Brexit - a rischio 23 mld "italiani"E Del Vecchio aggiusta il tiro : Il rischio di una Brexit "al buio" ossia senza accordi tra Gran Bretagna e Unione europeo si fa sempre più concreto col passare delle settimane. Per l'ufficio studi di Confindustria sono a rischio oltre 23 miliardi di esportazioni del "belpaese" verso il Regno Unito, ma potrebbero anche nascere opportunità per attrarre maggiori investimenti verso l'Italia. Tra i principali gruppi italiani operanti sul ...

Draghi : "Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita" : «Non avverto l'urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi» « L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto » , siamo lontani dal punto di equilibrio, ma «la Banca centrale resta fiduciosa circa il raggiungimento degli obiettivi di inflazione vicino ...

Brexit - a rischio 3 - 4 miliardi di export : Dal prosecco ai pomodori pelati : il mancato accordo sulla Brexit rischia di affossare 3,4 miliardi di export agroalimentare italiano in Gran Bretagna per effetto dei dazi e dei ritardi doganali che ...

