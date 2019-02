Boxe | Carmine Tommasone | “Vincere il Mondiale negli USA è il sogno di ogni pugile | uno

Boxe - Mondiale WBO pesi piuma : Carmine Tommasone negli States per la sfida a Oscar Valdez : Notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019: passerà da qui la storia, per Carmine Tommasone, opposto a Oscar Valdez per tentare l’impresa e conquistare la corona Mondiale WBO per quel che riguarda i pesi piuma. L’ostacolo che si pone di fronte a Tommasone è di quelli veramente importanti: Valdez, messicano nato a Nogales il 22 dicembre 1990, è da più di due anni il detentore del titolo WBO di categoria. E’ una carriera, la sua, ...

Boxe - Mondiale WBO pesi piuma : Carmine Tommasone imbattuto a 34 anni. Ora serve l’impresa della carriera contro Valdez : Il sogno americano, il desiderio di dare una svolta alla propria carriera, l’occasione della vita, quel treno tanto atteso che passa solo una volta, quella chance che speri arrivi al più presto. Il sogno di laurearsi Campione del Mondo, il sogno di diventare il padrone dei pesi piuma, il sogno di essere incoronato negli USA: Carmine Tommasone sta vivendo tutte queste sensazioni e ogni minuto che lo separa dalla battaglia contro Oscar ...

Boxe - Carmine Tommasone verso il Mondiale WBO pesi piuma. Chi è Oscar Valdez? Il guerriero messicano ai raggi X : Carmine Tommasone è volato negli USA col sogno di realizzare un’impresa, il 34enne ha l’occasione di conquistare il Mondiale WBO dei pesi piuma ma tra lui e la cintura c’è il detentore del titolo, un vero fuoriclasse del ring che ha già impressionato tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati della nobile arte: Oscar Rafael Valdez Fierro, semplicemente Oscar Valdez. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse, un pugile ...

Boxe - Carmine Tommasone sfiderà Oscar Valdez per il Mondiale dei pesi piuma! Che occasione per l’italiano : Carmine Tommasone affronterà Oscar Valdez nel match che metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi piuma. Il prossimo 2 febbraio, il pugile irpino avrà la grandissima occasione di combattere con il detentore della cintura al Ford Center at The Star di Frisco (Texas, USA) e cercherà l’impresa che sembra impossibile contro l’imbattuto messicano (24 successi di cui 19 per ko). Il 34enne nativo di Avellino, alto 168 centimetri e ...

Boxe - Carmine Tommasone combatterà per il Mondiale Wbo dei pesi piuma con Valdez! : Chance importante per Carmine Tommasone. Viaggio americano a caccia di un clamoroso titolo Mondiale per il pugile irpino. Il prossimo 2 febbraio, infatti, al Ford Center di Frisco, in Texas, l’azzurro affronterà il messicano Oscar Valdez (dalle statistiche impressionanti, con 24 combattimenti tutti vinti e addirittura 19 prima del limite) per il titolo Wbo dei pesi piuma. Una mission impossible per il pugile italiano che tenta ...