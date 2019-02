Bimbo morto nel pozzo | il tormento del papà | ' Chiudo gli occhi e vedo sempre la stessa

Bimbo gettato dai nonni dentro la stufa : 'Erano ubriachi fradici'/ Russia - nipote morto arrostito nel fuoco : Russia, nonni ubriachi gettano il nipotino di 11 mesi nella stufa di casa: 'non sopportavano il pianto'. Il Bimbo è morto carbonizzato

Bimbo ucciso a bastonate : Giuseppe non è morto subito - poteva essere salvato. La madre ha assistito al pestaggio : Giuseppe, il Bimbo ucciso a bastonate dal compagno della madre per in letto rotto, non è morto subito. La sua agonia potrebbe essere durata ore e in questo lasso di tempo poteva essere salvato. Ma è ...

Bimbo morto in casa - fermato il compagno della madre. Medici : “Raccapriccianti ferite su sorella” : «Lavoro in pronto soccorso pediatrico da trent’anni, pensavo di averle viste tutte ma quello che ho visto ieri è la scena più raccapricciante a cui ho mai assistito». Così Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso del Santobono di Napoli racconta le cure alla bimba di 8 anni rimasta ferita al culmine di un pomeriggio di violenze domestiche in un...

Cardito - accusato il compagno della mamma per l'uccisione del Bimbo morto in casa : È stato arrestato per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio Tony Sessoubti Badre, 24 anni. Il pm della Procura di Napoli Nord, Paola Izzo, ha emesso un provvedimento di fermo per l'uomo accusato di aver ucciso Giuseppe, sette anni, il figlio della compagna. Il bambino è stato trovato morto domenica pomeriggio all'interno dell'abitazione nella quale viveva con la mamma e i fratelli a Cardito, in provincia di Napoli. I fatti accaduti a ...

