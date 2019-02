Berlusconi | ' Governo innaturale | ci porta diritti verso recessione'

Salvini : "Un governo con Berlusconi? Contento di Di Maio" : Agenzia Vista, Chiomonte, 01 febbraio 2019 'Un governo con Berlusconi? Io sono al governo con Di Maio e sono ben Contento di Di Maio'. Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ...

Pil - Berlusconi : governo di incapaci - cada : 19.11 Bisogna uscire dalla recessione e bisogna fare "il contrario di quanto ha realizzato questo governo di incapaci" nel quale la presenza e l'ideologia M5S rendono la situazione "più grave di quando sono sceso in campo 25 anni fa". Così il leader di FI, Berlusconi. E rilancia il programma del centrodestra delle scorse elezioni politiche: "Meno tasse su famiglie, imprese e lavoro". Ma per fare ciò, incalza, "questo governo deve cadere".

Berlusconi : “Grillini inadeguati e giustizialisti - mi ricordano Maduro. Pronti a governo con Lega e fuoriusciti M5s” : Dice che “con questi grillini, in molti mi rimpiangono, perché questi sono inadeguati“. Che la politica “giustizialista” dei 5 Stelle “è un grave pericolo per la libertà di tutti gli italiani” e che il “regime illiberale e pauperista di sinistra” di Maduro gli ricorda proprio loro. E che con Forza Italia “siamo Pronti” a tornare alle urne, “ma molti affermano che nel Parlamento, ...

Silvio Berlusconi si candida come piano B : "Se Governo cade - maggioranza con Lega - FI e delusi M5S" : "Con questo Governo, con questi grillini, in molti mi rimpiangono. Mi rimpiangono perché questi sono inadeguati". Venticinque anni dopo, Silvio Berlusconi vuole ancora governare. In un colloquio con La Repubblica, il leader di Forza Italia pensa già a scenari alternativi al Governo gialloverde, malgrado da Matteo Salvini siano arrivati spesso segnali negativi.C'è però, secondo Berlusconi, sul caso Diciotti, il rischio ...

Berlusconi : "Pronti ad andare al governo con la Lega e i delusi del M5s" : "Se si andasse a elezioni siamo pronti". Silvio Berlusconi non prevede comunque il voto a breve, ma guarda con attenzione le frizioni e le tensioni che di continuo agitano la maggioranza e il governo. D'altra parte, come fa notare lo stesso leader di Forza Italia in una intervista a Repubblica, sono diversi gli analisti a credere che in Parlamento, "dopo la caduta di questo governo, emergerà una maggioranza diversa da quella attuale, in grado di ...

