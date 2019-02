Belen e la foto sexy sul letto - ma arriva la strana richiesta di un fan : «Ti vorrei vicina per...» : Belen e la foto sexy sul letto. La showgirl argentina torna a stregare i fan con uno scatto bollente in una tenuta da notte hot, che mette in evidenza il lato B mozzafiato. I follower apprezzano e...

Scenetta hot a Radio 105 - Daniele Battaglia spiega il perchè del gesto in presenza di Diletta Leotta e Belen [FOTO] : Dopo la scena hot che lo ha visto a Radio 105 con i pantaloni abbassati, Daniele Battaglia spiega i motivi del gesto in presenza di Diletta Leotta e Belen Rodriguez Una Scenetta hot, pubblicata tra le storie Instagram di Diletta Leotta, ha scatenato il caos a Radio 105. In presenza della conduttrice catanese e di Belen Rodriguez (ospite questa settimana nel programma Radiofonico), L'articolo Scenetta hot a Radio 105, Daniele ...

Belen Rodriguez e Diletta Leotta - la prima foto insieme : petto a petto - si scatena il delirio : Ieri è stato il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, ma ad allietarlo ci hanno pensato Diletta Leotta e Belen Rodriguez, per la prima volta immortalate insieme. Le due ragazze, infatti, hanno postato delle foto sui rispettivi profili Instagram in cui posano insieme. Praticamente un concentra

Belen Rodriguez e Diletta Leotta : la foto insieme che infiamma il web : Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono tra le donne più ammirate e ambite della televisione italiana. La prima è una famosa showgirl mentre la seconda una giornalista sportiva, entrambe non perdono occasone per provocare il loro pubblico. Diletta Leotta, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto insieme alla Rodriguez che ha infiammato il web. Il post in questione è allegato di seguito. In pochissimo tempo, lo scatto ha raggiunto quasi ...

Diletta Leotta e Belen Rodriguez - la foto è "letale" : Instagram in tilt : Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate dai tifosi di calcio, mentre Belen Rodriguez è una delle showgirl più desiderate da tutti gli italiani. Questa due bellissime donne sanno perfettamente di piacere e oggi hanno deciso di fare un combo "letale" per i cuori dei tanti follower e appassionati. Le due, infatti, ospiti degli studi di Radio Deejay a Milano hanno deciso di farsi immortalare in una foto insieme.È stata Diletta a ...

Belen Rodriguez : da oggi ospite tutta la settimana in Radio con Diletta Leotta - Daniele Battaglia su 105 take away. Foto e Video : Altro che Blue Monday! Questa mattina a Milano, negli studi di Radio 105, il monday era decisamente “hot“. Merito di Diletta Leotta e Belen Rodriguez, tra le donne più sexy del mondo dello spettacolo,... L'articolo Belen Rodriguez: da oggi ospite tutta la settimana in Radio con Diletta Leotta, Daniele Battaglia su 105 take away. Foto e Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Hot Monday - Belen e Diletta Leotta insieme infiammano la rete | FOTO : La showgirl e la conduttrice, tra le donne più sexy del mondo dello spettacolo, si immortalano per la prima volta insieme...

Santiago De Martino per la prima volta in passerella con la mamma Belen Rodriguez al Pitti Bimbo! FOTO : Belen a Firenze al Pitti Bimbo per la prima volta sfila in passerella con il figlio Santiago, che diventa uno dei super modelli del brand Neil Barrett a Magicland. La Rodriguez, tornata dall’Argentina, dove... L'articolo Santiago De Martino per la prima volta in passerella con la mamma Belen Rodriguez al Pitti Bimbo! FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - la sfida del #10yearschallenge : la foto nel bagno - il problema là sotto : Anche Belen Rodriguez non sfugge alla "sfida dei 10 anni". La sua amica Antonia Achille pubblica su Instagram una foto risalente al 2009 insieme alla showgirl argentina, accostandola a uno scatto recente "fac simile". Leggi anche: "Si è rifatta il sedere ma...". Alfonso Signorini, in diretta la bomb

Belen Rodriguez pubblica su Instagram un post in bagno che stuzzica i fan (FOTO) : Belen Rodriguez è una tra le showgirl più attive sui social. La ragazza, infatti, non perde occasione per condividere con tutti i suoi follower i momenti più belli e salienti delle sue giornate. Nel corso della giornata di ieri, però, la bella modella si è resa protagonista di uno scatto molto particolare che, in men che non si dica, ha infiammato il web. La Rodriguez ha pubblicato una foto in bagno seduta sui sanitari. Insieme a lei c'è una sua ...

Fabrizio Corona dice di amarla - ma Belen pubblica una foto con Stefano su Instagram : Come avrà reagito Belen Rodriguez nel sapere che Fabrizio Corona la ama ancora? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando "Chi" ha reso pubblici alcuni passaggi del libro dell'imprenditore. La mattina successiva alla diffusione della notizia, secondo la quale il suo ex compagno sarebbe ancora pazzo di lei, la showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto che la ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini : insieme alla sfilata e poi con amici - L’atmosfera è serena e felice! (FOTO) : Belen e Stefano De Martino a Milano sono ospiti di Marcelo Burlon. alla sfilata del popolare dj, designer e imprenditore non possono mancare. Non sono soli. Con la showgirl argentina c’è anche l’inseparabile amica... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino vicini: insieme alla sfilata e poi con amici, L’atmosfera è serena e felice! (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen e Stefano De Martino : beccati e fotografati a Milano : Belen Rodriguez e Stefano De Martino a distanza di qualche anno dal divorzio, sono ancora una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip. Le voci dei rumors continuano ancora ad ipotizzare un ritorno di fiamma con il ballerino partenopeo, nonostante alla showgirl siano stati attribuiti numerosi flirt nell'ultimo periodo. Per la gioia dei tantissimi fan che non si sono mai arresi ad un eventuale ritorno di fiamma, Belen e Stefano sono ...

Belen Rodriguez fotografata a tradimento. Lei non lo sa : bacio sulle labbra - delirio. Sì - è proprio lui : La regina del gossip è sempre Belen Rodriguez. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone alla showgirl sono stati accostati molti uomini, dal cestista dell'Armani Bruno Cerella al ritorno di fiamma per gli ex Fabrizio Corona e Stefano De Martino, per finire con il connazionale ex Napoli e Psg Eze