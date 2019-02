Basket | Eurolega 2019 Simone Pianigiani | “Orgoglioso della vittoria a Gran Canaria

Basket Eurolega - Milano sbanca Gran Canaria : 106-104 d.t.s. : L'AX Milano nonostante la sfortuna , Gudaitis k.o. per un forte trauma distorsivo al ginocchio sinistro, verrà rivalutato al ritorno in Italia, strappa un preziosissimo 106-104 dopo un supplementare ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano corsara a Gran Canaria! Olimpia più forte degli infortuni - Nunnally subito decisivo. Micov trascinatore : Una vittoria di cuore e di carattere quella ottenuta questa sera dall’Olimpia Milano. La formazione di Simone Pianigiani conquista sul campo del Gran Canaria un successo preziosissimo al termine di un incontro mozzafiato, concluso con il punteggio di 104-106 al termine di un tempo supplementare. La squadra italiana aveva bisogno dei due punti contro la compagine spagnola nella ventunesima giornata della regular season dell’Eurolega ...

LIVE Gran Canaria-Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : iberici avanti 28-27 dopo 10 minuti - Eriksson inafferrabile da tre : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ventunesimo turno dell’Eurolega 2018-2019. Di fronte l’Herbalife Gran Canaria e l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Sebbene Las Palmas de Gran Canaria sia territorio spagnolo, di fatto si gioca al largo dell’Africa occidentale, e per di più in un orario molto particolare, quello delle 21. Milano comincia a scoprire questa sera quanto può spostare gli equilibri la presenza di ...

LIVE Gran Canaria-Milano - Eurolega Basket 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo l’ultimo successo contro lo Zalgiris Kaunas, l’Olimpia Milano si è rilanciata in Eurolega nella corsa ai playoff. La squadra di coach Simone Pianigiani questa sera sarà chiamata a confermarsi in casa degli spagnoli del Gran Canaria, formazione attualmente al terzultimo posto della classifica. In casa Milano vedremo anche l’esordio del neo acquisto James Nunnally, con il quale i lombardi vogliono assolutamente puntare alle prime otto ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano va nella tana del Gran Canaria con un James Nunnally in più : E’ un 21° turno particolare, quello che l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano si appresta ad affrontare in Eurolega: di fronte, infatti, c’è il Gran Canaria sponsorizzato Herbalife, al momento penultimo nella classifica di regular season e con un rendimento in deciso calo nelle ultime partite. Non è una stagione facile per la squadra che fa base a Las Palmas, al largo della costa occidentale del Marocco: oltre al rendimento non ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : colpo esterno di Schio a Bourges. Decisiva una tripla di Lavender nel finale : Vittoria molto importante per il Famila Wuber Schio a Bourges: il 70-75 con cui la formazione allenata da Pierre Vincent è corsara in Francia nell’11° turno di Eurolega 2018-2019 significa che sono ancora vive le speranze di approdare ai playoff di EuroCup agguantando il sesto posto nel girone A. Decisiva una tripla di Jantel Lavender (11 punti) negli ultimi 30 secondi di gara; in doppia cifra per Schio anche Allie Quigley con 18 punti e ...

Basket - Pianigiani sull’infortunio di James : “Spero di riaverlo venerdì in Eurolega. Nunnally può giocare in più ruoli” : In casa Olimpia Milano tengono banco nelle ultime ore le condizioni del gomito di Mike James. L’americano si è procurato un’iperestensione del gomito destro nella partita di campionato di ieri contro la Virtus Bologna. James è uscito dopo il primo quarto e non è più rientrato, probabilmente anche a scopa precauzionale. Così ha parlato Simone Pianigiani in conferenza stampa sul Mike James: “Mi auguro che non sia nulla di ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani soddisfatto : “Sono fiero dei miei giocatori - stasera era una delle partite più importanti della stagione” : Al termine della vittoria conseguita dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 20° turno di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas per 80-70, in casa biancorossa ci sono volti più distesi, dal momento che la rincorsa ai quarti di finale, con questa sera, continua. A fine partita, Mike James si è espresso molto brevemente ai microfoni di Eurosport: “Penso che abbiamo giocato con grande intensità, giocato ottimi palloni in attacco, e ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte lo Zalgiris Kaunas 80-70 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa ,...