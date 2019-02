Bari | l’ex fidanzato la picchia | 23enne pubblica su Instagram la foto del volto tumefatto

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) “Ho finito il mio compito. Ora la polizia si occuperà del tuo caso”. Megane Deutou si rivolge così, in modo diretto, al suo ex ragazzo in un post su, accompagnato dalle immagini in cui mostra i segni che lui le ha lasciato sul. Non ha paura di faremente il suo nome, per accusarlo davanti a tutti di averlata, dopo l’ennesima lite. Megane è una studentessaproveniente dal Camerun, iscritta al corso universitario di Mediazione Culturale dell'Università di, dove vive da circa un anno. E proprio nel capoluogo pugliese ha conosciuto quel ragazzo italiano di 24 anni, anche lui studente universitario, che l’ha riempita di botte e che ora ha deciso di denunciare: in poche ore in molti hanno condiviso sui social le immagini drammatiche della giovane, offrendole solidarietà per quanto accaduto.L’aggressione dopo l’ennesimo tentativo di ...