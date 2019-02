Bari | aggredita dall' ex | studentessa di 23 anni posta sui social la foto del suo viso

Blastingnews

: RT @Borderline_24: #Bari, #Studentessa brutalmente aggredita dall'ex: 'Non era la prima volta, le ragazze straniere qui non vengono tutelat… - violet6femme : RT @Borderline_24: #Bari, #Studentessa brutalmente aggredita dall'ex: 'Non era la prima volta, le ragazze straniere qui non vengono tutelat… - PaolaAguggia : RT @tpi: Aggredita brutalmente dall'ex fidanzato a Bari: Megane denuncia su Instagram la violenza - casarinale58 : RT @TgrRaiPuglia: Associazioni studentesche in piazza a #Bari per chiedere più tutela per tutte le donne -

(Di venerdì 1 febbraio 2019), 1 febbraio – Megane Deutou,di 23, è stata picchiata dal suo ex fidanzato di origini pugliesi che secondo alcune fonti non avrebbe accettato la fine della loro relazione. La ragazza, dopo aver sporto denuncia presso i carabinieri del comando locale ha deciso di pubblicare ledel suo volto sull'applicazione Instagram e far sapere al ragazzo tramite un post di essere stato denunciato. In seguito all'accaduto, dinnanzi al Comune di, è stato organizzato un corteo da parte delle associazioni studentesche alla quale hanno preso parte numerosi amici della vittima.Malmenata'ex fidanzato sporge denuncia suiQuesta mattina, unadell'Università dioriginaria del Camerun, dopo aver subito diverse violenze fisiche da parte del suo ex fidanzato, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia die successivamente renderlo pubblico ...