Australia | Gennaio 2019 il più caldo mai registrato

LIVE Sport - DIRETTA sabato 26 gennaio : attesa per Sofia Goggia - Lorenzo Musetti vince gli Australian Open juniores! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: si inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, mentre in serata spazio agli Sport di squadra. In mezzo abbuffata di Sport invernali, sia sulla neve che sul ghiaccio, per una giornata da vivere tutta in apnea. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 26 gennaio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta ...

Australian Open 2019 oggi (25 gennaio) - semifinale Novak Djokovic-Lucas Pouille : orario d’inizio - tv e streaming. Il programma completo : Gli Australian Open stanno per decretare il secondo finalista del tabellone di singolare maschile: lo spagnolo Rafael Nadal attende di conoscere il nome del suo avversario nell’atto conclusivo del primo Slam stagionale. Nella sessione serale (Australiana) di oggi, non prima delle ore 09.30 italiane si giocherà la semifinale della parte alta del tabellone. Si affronteranno sulla Rod Laver Arena il serbo Novak Djokovic, numero uno del ...

Australian Open 2019 - semifinali femminili domani (24 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Nella nottata italiana si sono definiti gli ultimi due nomi che ritroveremo nelle semifinali degli Australian Open 2019 di tennis del tabellone femminile. Si tratta della giapponese Naomi Osaka e della ceca Karolina Pliskova, impostesi rispettivamente contro l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Serena Williams. La nipponica (n.4 del mondo) ha superato la giocatrice dell’Est (n.7 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-1 in 1 ...

Australian Open 2019 oggi (23 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : oggi saranno completati i quarti di finale degli Australian Open: verranno infatti delineate le semifinali delle parti alte dei tabelloni di singolare. I match si giocheranno tutti sulla Rod Laver Arena: all’1.00 italiana apriranno le danze la nipponica Naomi Osaka e l’ucraina Elina Svitolina, mentre non prima delle 3.00 si affronteranno la statunitense Serena Williams e la ceca Karolina Pliskova. A seguire la sfida tra il canadese ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Stefanos Tsitsipas in semifinale tra gli uomini - Danielle Collins tra le donne. Ora Kvitova-Barty : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista - ora Collins-Pavlyuchenkova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 22 gennaio. Primi quarti di finale con Nadal e Tsitsipas : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di quarti di finale degli Australian Open di tennis. A Melbourne per quanto concerne il torneo maschile è aperta la corsa al titolo che Roger Federer non ha difeso, mentre tra le donne, oltre alla successione a Caroline Wozniacki nell’albo d’oro, con l’eliminazione di Simona Halep si è ...

Australian Open 2019 oggi (14 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Apprestiamoci a vivere una nona giornata negli Australian Open 2019 di tennis di tutto rispetto. Andranno in scena, infatti, i quarti di finale della parte basse sia del tabellone maschile e sia di quello femminile, previsti sulla Rod Laver Arena. Il via alle danze lo daranno il greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere dello svizzero Roger Federer, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, che in questo 2019 ancora non ha perso un match. A seguire il ...

Australian Open 2019 oggi (21 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Comincia la seconda settimana degli Australian Open 2019, e lo fa con il completamento degli ottavi di finale maschili e femminili, in particolare quelli della parte alta del tabellone. Il match più importante della giornata, questa volta, è femminile: Simona Halep e Serena Williams apriranno la sessione serale sulla Rod Laver Arena, per l’ottavo forse più atteso dal momento del sorteggio dei due tornei di singolare. A seguire, Novak ...

Australian Open 2019 domani (21 gennaio) : programma e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Ottava giornata quella che ci appresteremo a vivere domani in quel di Melbourne (Australia), valida per gli Australian Open 2019 di tennis. Andrà a completarsi il quadro dei qualificati ai quarti di finale del tabellone maschile e femminile, con gli ultimi incontri degli ottavi della parte alta del main draw. A dare il via alle danze ci sarà la campionessa degli US Open 2018 Naomi Osaka (n.4 del mondo), che nella Rod Laver Arena affronterà la ...

LIVE Sport - DIRETTA 20 gennaio : Australian Open in tempo reale - abbuffata di sport invernali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi, domenica 20 gennaio: i inizia nella notte italiana con gli Australian Open di tennis e la magica NBA, ma non va dimenticato il Tour Down Under di ciclismo, mentre in mattinata ecco un assaggio degli sport invernali che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. Nel pomeriggio spazio ancora agli sport di squadra ed ai Mondiali di pallamano. OA sport vi propone la DIRETTA LIVE sport ...

Australian Open 2019 oggi (20 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Tornano in scena i numeri due a Melbourne: agli Australian Open di tennis domani sarà tempo di quarto turno per le parti basse dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo sulla Rod Laver Arena l’iberico Rafael Nadal e sulla Margaret Court Arena la tedesca Angelique Kerber. Diretta tv affidata ad Eurosport 1 e 2, diretta streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri di ...