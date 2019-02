Audio e testo di Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia | nuovo singolo prima di

Anna Tatangelo Le Nostre Anime Di Notte Sanremo 2019 : testo e Audio : Anna Tatangelo LE Nostre Anime DI Notte Sanremo 2019. La cantante torna in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Le Nostre Anime Di Notte. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Anna Tatangelo Le Nostre Anime Di Notte Sanremo 2019: autori Nonostante la sua giovane età, Anna Tatangelo ha partecipato moltissime volte al Festival: la prima è stata nel 2002, quando a 15 anni ha vinto la ...

Achille Lauro Rolls Royce Sanremo 2019 : testo - Audio e video : Achille Lauro Rolls Royce Sanremo 2019. Il cantante rap e trapper -è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Rolls Royce. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Achille Lauro Rolls Royce Sanremo 2019: autori Achille Lauro, al secolo Lauro De Marinis, è il suo primo Festival come concorrente. Oltre alla sua carriera musicale, il rapper ha partecipato all’edizione 2017 di ...

Il Volo Musica Che Resta Sanremo 2019 : testo e Audio : IL Volo Musica CHE Resta Sanremo 2019. Il trio lyric-pop è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Musica Che Resta. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Il Volo Musica Che Resta Sanremo 2019: autori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto tornano per la seconda volta all’Ariston dopo aver vinto con il grande successo Grande Amore nel 2015. Quest’anno ...

Enrico Nigiotti Nonno Hollywood Sanremo 2019 : testo e Audio : Enrico Nigiotti Nonno Hollywood Sanremo 2019. Il cantante arrivato terzo a X Factor 11 è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Nonno Hollywood. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Enrico Nigiotti Nonno Hollywood Sanremo 2019: autori Al suo primo Festival come concorrente, Enrico Nigiotti era già salito sul palco dell’Ariston lo scorso anno come ospite dei The Kolors nella ...

Irama La Ragazza Con Il Cuore Di Latta Sanremo 2019 : testo e Audio : Irama LA Ragazza CON IL Cuore DI Latta Sanremo 2019. Il cantante vincitore della scorsa edizione di Amici è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano La Ragazza Col Cuore Di Latta. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Irama La Ragazza Con Il Cuore Di Latta Sanremo 2019: autori Irama, al secolo Filippo Maria Fanti, è al suo primo Festival come Big: infatti partecipò anni fa ...

Einar Parole Nuove Sanremo 2019 : testo - Audio e video : Einar Parole Nuove Sanremo 2019. Il cantante uscito dalla scorsa edizione di Amici è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana con il brano Parole Nuove. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Einar Parole Nuove Sanremo 2019: autori Al suo primo Festival, Einar Ortiz è entrato di diritto nella gara dei Big dopo aver vinto la prima serata di Sanremo Giovani. Uscito dalla scorsa edizione di Amici di ...

Un selfie col morto nei Tempi Modesti di Daniele Silvestri - Audio e testo : Per le distorsioni scelte sull'intro di Tempi Modesti di Daniele Silvestri, probabilmente, compare il nome di Petra, il fuzz per chitarra di "effettidiclara", o forse il Triangle della "Tenten", ma non serve cercare grandi nomi e grandi marche per descrivere il nuovo singolo dell'autore di Aria e Il mio nemico. La canzone è una collisione tra le hit Salirò e Gino e l'Alfetta, e dopo un'intro quasi dance all'italiana esplode in un riff di ...

Audio e testo di Sola di Luis Fonsi - nuovo singolo dopo la collaborazione con Eros Ramazzotti : Sola di Luis Fonsi potrebbe essere la giusta prova per bissare il successo di Despacito, con il quale l’artista ha ottenuto una pioggia di visualizzazioni. Specialista in tormentoni, Luis Fonsi ha così deciso di tornare in radio con un nuovo singolo che andrà ad anticipare Vida, nuovo album di inediti che arriverà sul mercato a cominciare dal 1° febbraio. Il brano è rilasciato nelle radio di tutto il mondo il 25 gennaio, in versione ...

Audio - testo e traduzione di Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez - duetto sull’ansia e il male di vivere : Anxiety di Julia Michaels e Selena Gomez ha fatto il suo debutto online e negli store digitali giovedì 24 gennaio: si tratta della prima partnership per la Gomez da quando, lo scorso autunno, è stata ricoverata per un crollo nervoso e si è allontanata dalle scene procrastinando l'uscita del suo nuovo album che non ha ancora un titolo né una data d'esordio ufficiale. La canzone fa da apripista all'EP Inner Monologue Part 1 della Michaels e ...

Mother Tongue dei Bring Me The Horizon anticipa il nuovo album Amo (Audio - testo e traduzione) : L'audio ufficiale di Mother Tongue dei Bring Me The Horizon, rilasciato a pochi giorni dall'uscita del nuovo album "Amo" prevista per il 25 gennaio, si colloca nella dimensione delle nuove ballad elettroniche della band metalcore britannica, come già si era potuto notare con Medicine. Lontano dal raschiato e dallo scream-o che ha reso popolare la band di Shadow Moses e di tutto l'album "Sempiternal" (2013), Mother Tongue vede il cantante Oli ...

Audio e testo di Vengo in pace di Nesli - nuovo singolo in attesa dell’album e del tour 2019 : A due mesi esatti dall'uscita dell'album, Vengo in pace di Nesli fa da anteprima a quello che sarà il racconto portato nel disco che darà un seguito naturale a Kill Karma, rilasciato nel 2016 e che ha portato anche sul palco del Festival di Sanremo 2017 con Alice Paba nel duetto Do retta a te. Francesco Tarducci è quindi pronto a tornare alla carica con l'ultimo elemento della trilogia che aveva inaugurato con Andrà tutto bene e che ha ...

Audio e testo del nuovo singolo di Giusy Ferreri - Le cose che canto esce con la firma di Tommaso Paradiso : Dopo giorni di attesa, arriva il nuovo singolo di Giusy Ferreri. Le cose che canto è in rotazione radiofonica dal 18 gennaio e porta la firma di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti e di Dario Faini. Il singolo arriva dopo il grande successo di Amore e Capoeira, che ha cantato per Takagi & Ketra nell'estate 2018, ottenendo 4 dischi di platino per il successo nelle vendite. Ancora da stabilire se il nuovo singolo di Giusy Ferreri sia ...

Audio - testo e traduzione di 7 Rings di Ariana Grande - il suo singolo più trash e un trionfo d’ostentazione (che però funziona) : 7 Rings di Ariana Grande è arrivato online e negli store digitali il 18 gennaio dopo un gran battage promozionale che ha avuto il suo effetto: in poche ore dal lancio, il video su Youtube ha superato i 3 milioni di visualizzazioni e ha scatenato polemiche immediate per il suo contenuto. Il brano è il terzo singolo estratto dal quinto album di Ariana Grande, Thank U Next, che uscirà nei prossimi mesi. A differenza del precedente intitolato ...

All Over Now dei Cranberries è l’ultimo lamento alt rock di Dolores O’Riordan (Audio - testo e traduzione) : La semplicità non può essere scontata quando si parla di Dolores O'Riordan, perché All Over Now dei Cranberries non è il suo canto del cigno né un testamento: la voce più rappresentativa del rock irlandese, del rock mondiale e del girl power degli anni Novanta non sa dirci addio. A un anno di distanza dalla sua tragica scomparsa la sua band la ricorda ancora con un inedito, che miracolosamente ripropone quella voce inconfondibile e ...