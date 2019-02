Atletica | Filippo Tortu corre 6 63 in batteria a Berlino Alle 19 55 la finale | l’azzurro

Atletica – ISTAF Indoor di Berlino : primo test internazionale per Filippo Tortu : Atletica: Filippo Tortu domani in scena a Berlino per il primo test internazionale È il primo test internazionale dell’anno. Venerdì 1° febbraio, nei 60 metri dell’ISTAF Indoor di Berlino, il primatista italiano dei 100 Filippo Tortu sarà in pista per sfidare alcuni tra i migliori velocisti europei, a partire dall’argento continentale Reece Prescod (Gran Bretagna). Dopo aver corso per due volte il 20 gennaio ad Ancona, debuttando con la ...

Atletica - Gianmarco Tamberi pronto all’esordio : debutto a Karlsruhe. Torna Filippo Tortu - spettacolo a Berlino : Gianmarco Tamberi è pronto per fare il proprio debutto stagionale, il saltatore in alto è rientrato dal raduno di tre settimane in Sudafrica ed esordirà sabato 2 febbraio in occasione della seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, il massimo circuito di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Halfshave andrà dunque in scena a Karlsruhe (Germania) e vorrà subito Tornare a volare dopo aver finito al meglio il 2018 con il ...

Atletica - Filippo Tortu da record sui 60 metri : l’azzurro migliora il personal best ad Ancona : Il ventenne sprinter delle Fiamme Gialle corre la prima prova dei 60 metri in 6.58 e ritocca di quattro centesimi il 6.62 di un anno fa a Berlino Scatta con un record personale la nuova stagione di Filippo Tortu. Al Palaindoor di Ancona, il ventenne sprinter delle Fiamme Gialle corre la prima prova dei 60 metri in 6.58 e ritocca di quattro centesimi il 6.62 di un anno fa a Berlino. AFP/LaPresse È la migliore prestazione nazionale under 23, ...

Atletica - Filippo Tortu si ferma a 6.63 sui 60 metri. L’azzurro non si migliora ad Ancona : Filippo Tortu non è riuscito a migliorarsi nella finale dei 60 metri al Palaindoor di Ancona. Il velocista brianzolo ha corso la sua finale col tempo di 6.63, cinque centesimi in più del crono fatto registrare in batteria un’oretta prima: ci si aspettava una progressione da parte del 20enne rispetto al turno preliminare, si sperava di avvicinare il record nazionale (6.51 di Michael Tumi) ma purtroppo l’impresa non è riuscita. ...

Atletica - Filippo Tortu incomincia alla grande : 6.58 sui 60 metri - alle 19.00 la finale ad Ancona : Filippo Tortu ha incominciato al meglio la giornata e ha corso i 60 metri in 6.58 al Palaindoor di Ancona. Il 20enne tornava in pista a cinque mesi di distanza dalla sua ultima gara agli Europei e ha subito fatto la differenza sulla distanza più rapida al coperto: terza prestazione mondiale stagionale (alle spalle del 6.56 di Mario Burke delle Barbados e del 6.57 dello statunitense Kasaun James), record italiano Under 23, a sette centesimi dal ...

Atletica - Filippo Tortu nominato atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle : Il velocista italiano è stato premiato presso il Salone d’onore del Coni da Sofia Goggia e Arianna Fontana E’ Filippo Tortu l’atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle. Il velocista italiano, primatista sui 100 metri con 9”99, è stato premiato da Sofia Goggia e Arianna Fontana in occasione della cerimonia del Gruppo sportivo in corso di svolgimento presso il Salone d’onore del Coni al Foro Italico. ...