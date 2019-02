Atalanta | Zapata | «Segno sempre alla Juventus? Forse grazie al Napoli»

Atalanta - da Zapata a Mancini : la Dea vale sempre di più : L'esultanza dell'Atalanta contro la Juventus. AFP È la 'Dea delle meraviglie', che fa gol e diverte. Merito del mago in panchina, che dal 2016 ha clamorosamente alzato l'asticella di Zingonia: 'Non ci ...

Super Zapata - l’Atalanta nega il «sogno triplete» alla Juve Incubo Roma : 7 gol dai Viola : Con due gol in due minuti, dal 37’ al 39’, e uno nel finale, la squadra di Gasperini fa un capolavoro e si regala la doppia sfida con la Fiorentina. Allegri espulso per proteste

Coppa Italia - Atalanta-Juventus 3-0 : Ronaldo non basta contro la squadra di Gasperini. Doppietta di Zapata : Impresa dell’Atalanta in Coppa Italia. I bergamaschi hanno battuto la Juventus, che ha vinto 4 edizioni consecutive del trofeo nazionale: se avesse vinto anche quest’anno sarebbe stato record europeo. Non sarà così e il merito è dei bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che hanno travolto la squadra campione d’Italia di Massimiliano Allegri col risultato di 3-0. I nerazzurri sono partiti fortissimo da subito e negli ...

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma sul filo. Atalanta-Juventus : bianconeri avanti su Sisal Matchpoint - ma occhio a Zapata : Gare equilibratissime negli ottavi di finale di Coppa Italia. A cominciare da Fiorentina-Roma, con i toscani in grande spolvero in questo inizio 2019 grazie soprattutto al nuovo innesto Luis Muriel, autore di 3 reti in altrettante presenze al suo ritorno in Italia. La Fiorentina però, è stata eliminata in cinque delle ultime otto partecipazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, due volte proprio dalla Roma. Un copione che dovrebbe ...