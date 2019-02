Atalanta | Mancini | ' Gasperini il nostro segreto Futuro? Interesse altri club fa piacere'

Mancini : 'Io all'Inter? Oggi penso solo all'Atalanta - vedremo in futuro...' : Così ha parlato a Sky Sport , di mercato e non solo: ' Le voci di mercato? Ho vissuto la situazione tranquillamente, pensando ad allenarmi bene all'Atalanta. Il mister valorizza al meglio il gruppo, ...

Atalanta - da Zapata a Mancini : la Dea vale sempre di più : L'esultanza dell'Atalanta contro la Juventus. AFP È la 'Dea delle meraviglie', che fa gol e diverte. Merito del mago in panchina, che dal 2016 ha clamorosamente alzato l'asticella di Zingonia: 'Non ci ...

Roma - Mancini richiesto da Di Francesco : c’è l’intesa con l’Atalanta : Roma Mancini – La Roma è al lavoro per il mercato, un lavoro duro quello di Monchi che è chiamato a rinforzare una rosa che deve diventare competitiva per la lotta Champions. Monchi lavora in questi giorni già per l’estate, oltre che per (eventuali) riparazioni invernali. Ed infatti è confermato l’interesse per Gianluca Mancini, 22 anni, […] L'articolo Roma, Mancini richiesto da Di Francesco: c’è l’intesa con ...

Gianluca Mancini promesso sposo della Roma : vicino l’accordo con l’Atalanta per l’estate : Gianluca Mancini non si muoverà dall’Atalanta in questa sessione di calciomercato, a giugno però potrebbe vestire la maglia della Roma La Roma ha messo le mani su Gianluca Mancini. Il reparto arretrato dei giallorossi necessita di un ringiovanimento ed anche di qualche calciatore di spessore in vista della prossima stagione. Sì perchè in questo gennaio l’Atalanta è stata chiara, non cederà il calciatore ex Fiorentina. ...

Atalanta-Roma - con Mancini e Kolarov le difese vanno all'attacco : Parola alla difese. Sì perché nessuno in serie A e in Europa, nei 5 tornei più importanti, segna quanto Roma e Atalanta con i reparti arretrati. Dodici gol a testa, con i giallorossi che si fanno ...

Mercato Roma - Defrel torna a Trigoria : Atalanta nell'affare Mancini o Premier League : Sarà solo di passaggio , perché come riportano 'La Gazzetta dello Sport', 'Messaggero', e 'TuttoSport', l'attaccante francese sarà ceduto , in Italia o all'estero . Due le possibili soluzioni per ...

Roma - mani su Mancini. Defrel si avvicina all'Atalanta : La Roma mette le mani su Gianluca Mancini . Come scrive il Corriere dello Sport , i giallorossi hanno bloccato il difensore dell' Atalanta per 25 milioni di euro. Nei discorsi con i bergamaschi è finito anche il nome di Defrel , sempre più vicino a lasciare la Sampdoria.

Atalanta - Mancini : il bomber delle retrovie che fa gola alle big : ... oltre a una videointervista, con premiazione, a uno dei 4 migliori crack del mese, scelto dai giornalisti della Gazzetta dello Sport . Il giornale cartaceo, invece, sempre una volta al mese, ...

Atalanta - il mercato in uscita si accende : Kresic a Carpi e l’Everton “chiama” Mancini : Atalanta presa d’assalto sul mercato, oltre alle voci su Gomez e Castagne, arrivano ora anche offerte per il centrale Mancini “Atalanta B.C. comunica la risoluzione del prestito di Anton Kresic alla Cremonese e la successiva cessione del calciatore, sempre a titolo temporaneo, al Carpi”. Sul sito ufficiale dell’Atalanta è apparso oggi il comunicato che annuncia il passaggio di Kresic al Carpi. Le notizie in merito al ...

Atalanta - Mancini difensore goleador. E occhio all'Inter... : Quante volte avete notato Toloi là davanti, in pratica da vero esterno offensivo, per poi ritrovarlo dietro, nella sua 'zolla' di terzo di destra pronto a difendere? Di certo, tante. E i suoi 10,220 ...

Sassuolo-Atalanta 2-6 : tripletta di Ilicic e gol di Zapata - Gomez e Mancini : REGGIO EMILIA - Goleada al Mapei con un'Atalanta che... quando vede il verde accelera e passa. Finisce 6 a 2 un match bellissimo, giocato a viso aperto, molto divertente. Vince un'Atalanta che si ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : Mancini - tris Atalanta! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...