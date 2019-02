Atalanta | il dramma di Toloi dopo la gioia per la semifinale | la moglie perde il bambino

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) E' un bruttissimo momento per Rafaele sua. I due infatti hanno perso ilche la sua consorte portava in grembo. Laper la qualificazione indi Coppa Italia ai danni della Juventus è durata davvero poco. Il calciatore e la sua famiglia sono distrutti dal dolore.ha ricevuto la triste notizia subitoessere rientrato a casa dal match con la Juve. Glielo ha detto direttamente sua, che fino a quel momento non aveva proferito parola, in modo da non distrarlo dall'importante appuntamento sportivo che attendeva suo marito.La donna mercoledì mattina stessa ha fatto un esame per sentire il battito del bimbo Ladimercoledì mattina, giorno della partita dei Quarti di Finale di Coppa Italia, si era recata in clinica per poter fare un esame e ascoltare quindi il battito del cuore del. Questo però non batteva, nessun ...