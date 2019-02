Astronomia | la Luna “nasconde” Saturno | ecco come osservare l’occultazione

Astronomia - ecco cosa ci riserva il 2019 dopo la “Superluna di sangue” tra congiunzioni - eclissi e stelle cadenti : Il cielo ci regala ogni mese eccezionali fenomeni astronomici, come la “Superluna di sangue” che ieri, 21 gennaio, ha incantato milioni di persone nel mondo, tingendosi di rosso e apparendo più grande e luminosa del solito. Ma oltre alle eclissi lunari e solari, il 2019 ci darà anche la possibilità di vedere alcuni dei pianeti più interni del sistema solare stagliarsi nel cielo. ecco allora gli eventi celesti da non perdere assolutamente nel ...

Astronomia : ieri la prima eclissi del 2019 - tra pochi giorni lo “spettacolo folgorante” dell’eclissi della Superluna di sangue : E’ iniziata la stagione delle eclissi ! Durante questo primo mese del nuovo anno, sono in calendario due eventi, prima un’ eclissi di Sole e poi un’ eclissi di Luna. La prima si è verificata nelle scorse ore, è stata parziale, mentre la seconda sarà uno spettacolo, in quanto sarà totale e ben visibile per miliardi di osservatori. ieri il cono d’ombra della Luna ha completamente “mancato” la Terra, passando a ...

Astronomia : Chang’ e-4 in orbita lunare - lo sbarco a Gennaio 2019 : Il volto nascosto del nostro satellite si avvicina per la navicella spaziale cinese Chang’ e-4, entrata con successo in orbita lunare dopo un volo di quattro giorni e mezzo: lo annuncia il China Lunar Exploration Project (Clep), che ha confermato il successo della cruciale manovra di frenata che ha permesso alla sonda di immettersi in un’orbita polare ellittica a 100 chilometri dalla superficie lunare. Partita lo scorso 7 dicembre alle 19.23 ...