Ascolti tv giovedì 31 gennaio 2019

Ascolti tv giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio , ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...

Ascolti TV | Giovedì 17 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti monstre (26.1%) - Canale 5 fermo al 10%. Masterchef 8 parte dal 3.6% e dal 3.8%. Porta a Porta con Di Maio al 18.3% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 17 gennaio 2019, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.948.000 spettatori pari al 26.1% di share (primo episodio: 6.319.000 – 24.9%; secondo episodio: 5.615.000 – 27.4%). Su Canale 5 Taken 3 – L’ora della verità ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Sicario ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Mai ...

Ascolti tv giovedì 10 gennaio : ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 : Partenza alla grande ieri per la serie con Elena Sofia Ricci I protagonisti della sfida agli Ascolti di giovedì 10 gennaio 2019. Ieri sera la prima serata di Rai1 ha ospitato l’atteso ritorno della serie Che Dio ci aiuti 5. La prima puntata della nuova stagione della fortunata fiction targata Rai è stata seguita da […] L'articolo Ascolti tv giovedì 10 gennaio: ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 proviene da Gossip e ...