Armi nucleari | la guerra fredda di Trump e Putin riporta il mondo 32 anni indietro

Armi nucleari - Usa confermano il ritiro dal trattato Inf : “La Russia lo viola da sempre. Noi pronti a una nuova intesa” : Gli Stati Uniti si ritirano dallo storico trattato Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty sulle Armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. L’ufficializzazione, preceduta nelle scorse settimane dagli annunci di Donald Trump, è arrivata dal segretario di stato americano Mike Pompeo. La Nato ha fatto sapere di “appoggiare pienamente” la decisione. “La Russia ha violato ...

Usa : via da trattato su Armi nucleari : 14.52 Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato il ritiro degli Usa dallo storico trattato Inf sulle armi nucleari firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla guerra fredda. "La Russia ha violato per anni senza scrupoli il trattato sulle armi nucleari e non ha mostrato alcun serio impegno nel volerlo rispettare". Così Mike Pompeo ha motivato la decisione dell' amministrazione Trump.

Trump verso il ritiro del trattato sulle Armi nucleari con la Russia : la firma pose fine alla Guerra fredda : L'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf), firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra fredda. Lo riporta l'Associated Press. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di aver ripetutamente violato quegli accordi. ...

Armi nucleari : la Corea del Nord “non rinuncerà mai unilateralmente” : L’agenzia ufficiale della Corea del Nord ha reso noto che il Paese non rinuncerà mai unilateralmente alle sue Armi nucleari a meno che gli Stati Uniti non rimuovano per primi la loro minaccia nucleare nella regione. La precisazione si riferisce ai negoziati sul nucleare tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, e solleva ulteriori dubbi sul fatto che il leader Kim Jong-un intenda rinunciare all’arsenale. L'articolo Armi nucleari: la ...

