Ariana Grande ha pubblicato il remix di “7 Rings” feat 2 Chainz

Ecco perché Ariana Grande si è tatuata “griglia a carbone” e ha fatto infuriare i fan (asiatici e non) : Non c'è pace per Ariana Grande negli ultimi mesi: dopo i lutti subìti, i fidanzati lasciati e le polemiche per il presunto plagio di 7 Rings, la popstar è finita anche nel mirino dei fan giapponesi, ma non solo, per un motivo apparentemente futile, che però le ha procurato critiche veementi. Nel tentativo di tatuarsi il titolo del suo ultimo singolo che ha debuttato in vetta alla classifica Billboard, 7 Rings, la popstar si è fatta incidere ...

Ariana Grande sbaglia ideogramma giapponese e si tatua 'Griglia per Barbecue' sulla mano : francescamaria.ruggiero 30 January 2019 La scorsa notte, Ariana Grande è corsa su Instagram per mostrare al mondo il suo nuovo tatuaggio sul palmo della mano . Un ideogramma giapponese , che secondo le sue aspettative voleva dire " 7 Rings ", come il titolo del suo ultimo singolo. Purtroppo, il significato ...

Ariana Grande : la reginetta del pop dal patrimonio inestimabile : ... tutti certificati disco di platino, con numeri globali impressionanti, su tutti i 18 miliardi di stream che fanno di Ariana una delle artiste più ascoltate al mondo. Ariana vale milioni di dollari, ...

Ariana Grande accusata di plagio : "Vuole giocare con la musica dei neri" : In cima a tutte le classifiche, Ariana Grande è la reginetta incontrastata della musica pop. Su di lei però, da qualche tempo, pende una grave accusa di plagio che è stata veicolata sul web da un duo ...

Sanremo - da Ariana Grande a Ligabue : ecco la lista dei probabili ospiti : Dopo l'ufficializzazione di Antonello Venditti, Andrea Bocelli, Elisa e Giorgia, l'elenco dei superospiti italiani di Sanremo 2019 si va ulteriormente definendo. Probabile che sul palco del Teatro ...

