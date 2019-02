Argentina | ' Fattelo da sola il tè' | mamma picchia con forza sua figlia di 7 anni

Blastingnews

(Di venerdì 1 febbraio 2019) E' una storia davvero inquietante quella che arriva dall', precisamente dalla provincia di Cordova, dove una madre, Daniela Galarza, hato con violenza una delle sue tre figlie, la più piccola di tutte, di soli 7. Il motivo dell'alterco della donna è stato quanto mai banale, il tutto sarebbe scaturito perché la bimba le ha chiesto di prepararle un tè caldo. La donna ha quindi detto alla piccola di alzarsi e prepararsi dail tutto, condendo con violenti schiaffoni la discussione. A questo punto, preoccupata, la sorella maggiore ha preso il cellulare e ha ripreso l'episodio. La madre si è accorta delle riprese della, e quindi le ha strappato il cellulare di mano. Per adesso nessuno è finito in carcere. Le autorità vogliono vederci chiaro, e capire come e perché sia maturato l'accaduto, e se si sia trattato di un episodio ito oppure di una brutta storia ...