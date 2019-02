Appendino | l' ex portavoce indagato per estorsione

Appendino ricattata - ex portavoce accusato di estorsione : Un ricatto nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino, di cui per piu' di due anni era stato il fidato braccio destro. Parlano di questo le nuove indagini nei confronti di Luca Pasquaretta, ex portavoce della prima cittadina costretto a lasciare Palazzo Civico, la scorsa estate, sull'onda dello scandalo della consulenza per una prestazione inesistente alla Fondazione del Salone del Libro. La Procura del capoluogo piemontese, che per ...

