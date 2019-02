Ape social 2019 | si riaprono le domande | come fare Istruzioni Inps

Un portale web e un Apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade a Napoli nel mondo del sociale : Un portale web e un apecar : ecco i nuovi strumenti per raccontare cosa accade in città nel mondo del sociale. Sono queste le nuove iniziative 'targate' Comune di Napoli " Assessorato alle Politiche Sociali per socializzare e raccontare in tempo reale tutte le iniziative rivolte a bambini, ...

Ape social 2019 : requisiti accesso e verifica. Domanda al via : Ape social 2019: requisiti accesso e verifica. Domanda al via Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello scorso 28 gennaio del decreto contenente le misure previdenziali approvate del governo Conte ed in vigore dal 29 gennaio l’attenzione degli aspiranti pensionati si sposta sul fronte Inps. Infatti sarà l’ente nazionale della Previdenza sociale a dover gestire il flusso di operazioni per consentire ai lavoratori che hanno ...

La "Kultura" sta con i centri sociali : "Sono fucine di sApere e dibattito" : Allo scontro tutto genovese tra l'assessore comunale alla sicurezza, Stefano Garassino , e i centri sociali cittadini, si aggiunge un terzo attore: l'Università. Dopo la vittoria del centro-destra, il ...

Pensioni - arriva proroga di Opzione donna e Ape sociale. Ridotti di cinque mesi i requisiti di anzianità contributiva : Non solo quota 100. Il decretone su reddito di cittadinanza e pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi prevede anche il rinnovo di due possibilità di uscita dal lavoro che senza proroga non sarebbero più state accessibili: Opzione donna e ape sociale. In più vengono Ridotti retroattivamente i requisiti contributivi per la pensione, appena aumentati di cinque mesi. La proroga di Opzione donna si applica alle lavoratrici che hanno ...

Pensioni Quota 100 - «stamattina arrivate già 44 domande». Torna anche l'Ape sociale : Con questa misura, afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il governo ha varato 'sulle Pensioni misure sperimentali: non vogliamo cambiare le stime di lungo termine. Cerchiamo solo di ...

Ape sociale : anche nel 2019 uscita a 63 anni ma solo se in stato di necessità : Sembrava in procinto di sparire dagli orizzonti del sistema previdenziale ma il governo ha deciso di prolungare la sperimentazione dell’Ape sociale. Prevista fino al 31 dicembre 2018 dal governo precedente, quello a guida PD con Premier Gentiloni, l’anticipo pensionistico sociale potrà essere sfruttato anche fino al 31 dicembre 2019. Sarebbe stato un paradosso se l’attuale esecutivo avesse cancellato la versione assistenziale dell’anticipo ...

Ape social 2019 confermata : condizioni - requisiti e beneficiari. I dettagli : confermata, anche per quest’anno, l’Ape social 2019. Infatti, come anticipato nelle settimane scorse, nel cosiddetto “decretone” che con ogni probabilità verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale, o tuttalpiù nella prossima settimana – trova spazio anche la proroga dell’Ape sociale per il 2019. La novità è contenuta all’art. 18 del Titolo II dedicato al capitolo pensioni, nel quale è previsto anche l’introduzione del ...

Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini : ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per sAperne di piu : “Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. Così Francesca Cipriani, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, risponde alle domande dei conduttori sul... L'articolo Francesca Cipriani risponde alle domande su Salvini: ” Gli scrivo sui social e lui mi risponde”Leggi per saperne di piu proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Pensioni anticipate e proroga Ape sociale : chiariti i requisiti per il 2019 : Tra le misure di pensionamento flessibile che consentiranno l'uscita dal lavoro nel 2019 c'è anche la proroga dell'APE sociale, un'opzione di tutela prevista dal legislatore per alcuni specifici profili e che consente la quiescenza senza l'applicazione di penalizzazioni. Il via libera alla prosecuzione della sperimentazione arriva con il decreto legge sul "pacchetto Pensioni" recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e va così ad ...

Contributi Inps per Quota 100 o Ape social - come usarli al meglio : Contributi Inps per Quota 100 o Ape social, come usarli al meglio Quota 100 e Contributi Inps 2019, le FAQ come usare al meglio i Contributi Inps per Quota 100? Conviene di più l’Ape sociale? Si tratta di alcune tra le domande più comuni poste dagli utenti interessati alla nuova misura (e alla proroga dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato). Di Quota 100 si attende ancora l’approvazione in Consiglio dei Ministri, che dovrebbe ...

Pensioni - il 17 gennaio è un giorno cruciale per il DL su Q100 - Ape social e opzione donna : La discussione riguardante la flessibilità previdenziale iniziata con la formulazione della legge di bilancio 2019 potrebbe finalmente terminare nella giornata di domani, quando il governo darà il via libera definitivo al decreto legge sul cosiddetto "pacchetto Pensioni". Un provvedimento contenente al proprio interno il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la quota 100, ma anche la proroga di altre opzioni importanti per ...

Pensioni : non solo Quota 100 - sono 7 i canali di uscita tra cui OD e Ape Social : Mancano solo dei piccoli ritocchi al maxi decreto su Quota 100 e reddito di cittadinanza prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri prevista in questa settimana. Intanto, sembra ormai chiaro che il meccanismo della Quota 100 che prenderà piede a partire dal prossimo aprile, riguarderà circa 380 mila lavoratori tra cui il 40 % è scostituito dai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Non tutti, però, sceglieranno ...

Pensioni : proroga Opzione Donna e Ape social - Berlusconi lancia i gilet azzurri : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 15 gennaio 2019 vedono la possibilità dell’approvazione del decreto entro il 17 gennaio. Molti sono i pareri contrastanti tra maggioranza e opposizione. Ad esempio, il Partito democratico lamenta che i costi da sostenere per attuare la riforma previdenziale siano troppo onerosi per le casse dello Stato. Berlusconi si dice dalla parte dei lavoratori ed è pronto a scendere in piazza usando come simbolo di ...

Francesco Chiofalo : la cicatrice dell’operazione sui social; passerà la convalescenza in una clinica riabilitativa. Leggi per sAperne di più : Da quando ha scoperto di avere un tumore, Francesco Chiofalo non ha smesso di aggiornare i suoi sostenitori a proposito del percorso di cure. Prima l’intervento, poi l’inizio del percorso nella clinica riabilitativa, oggi,... L'articolo Francesco Chiofalo: la cicatrice dell’operazione sui social; passerà la convalescenza in una clinica riabilitativa. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, ...