Amo essere corteggiata! Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Continuano le novità al Trono Classico di, è stata stata svelata ieri la, si tratta di.Laè un volto già noto soprattutto sui social, è la sorella minore della famosa fashion blogger Chiara. Negli ultimi anni laha provato a seguire la strada della sorella cercando di farsi spazio nel mondo della moda con i suoi scatti.Perchéha deciso di partecipare al Trono Classico di? Nel video di presentazione ha detto: “Ho deciso di partecipare aproprio perché da quando sono piccola che guardo questo programma e spero di vivere anche io una bella storia d’amore, senza secondi fini... Ho avuto solo una storia d’amore che mi ha fatto vivere delle belle emozioni e sensazioni, ma che è finita perché non mi sentivo al centro del suo mondo. Il mio uomo deve avere solo attenzioni per me, amocorteggiata, credo che un uomo non debba mai smettere di corteggiare la sua donna”