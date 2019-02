Anche Samsung Galaxy S10 Lite si mostra nei primi presunti render ufficiali | con doppia

Samsung Galaxy Note 9 no brand riceve Android 9 Pie Anche in Italia : Samsung Galaxy Note 9 sta ricevendo l'aggiornamento a Android 9 Pie anche in Italia con un file che pesa quasi 1,6 GB e porta le patch di sicurezza di gennaio. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 no brand riceve Android 9 Pie anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

Calo vendite smartphone Anche per Samsung (oltre che per Apple) : Samsung vende meno smartphone e riduce del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Dopo i risultati negativi di Apple relativi ancora alla riduzione della vendita degli smartphone arrivano anche quelli dell’azienda concorrente.Entrambe le aziende indicano nel mercato stagnante il Calo delle vendite, ma i motivi sono ben altri. Di certo per Apple e Samsung il mercato è stagnante, diversa l’ottica di chi invece ha venduto e ...

ASUS ZenFone 5 e 5Z ricevono Android 9 Pie mentre si aggiornano Anche ASUS ZenFone Max M1 - Pro M2 e Samsung Galaxy A8 Plus (2018) : Per gli ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5z è arrivato il momento dell'atteso update ad Android 9 Pie, oltre che per nuove patch di sicurezza

Huawei - obiettivo Samsung e il 5G - annunciato Anche il primo smartphone 5G - : Ma la notizia più significativa è che il colosso cinese nel 2019 punta a diventare il primo costruttore al mondo di smartphone, scavalcando Samsung, dopo aver già superato Apple nel giugno 2018 e si ...

Samsung Galaxy Fold : svelati i colori - in Corea sarà Anche 5G : Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare sul mercato di casa anche in una variante dotata di 5G; intanto sono state svelate le probabili colorazioni.

La seconda beta di Android 9 Pie arriva Anche sui Samsung Galaxy S8 ed S8+ : A poche ore di distanza dall'arrivo su Galaxy Note 8, la seconda beta di Android 9 Pie viene distribuita anche sui due fratelli "gemelli" Samsung Galaxy S8

I Samsung Galaxy S8 e Note 8 con Android 9 Pie otterranno Anche il supporto Dolby Atmos : Con l'aggiornamento ad Android 9 Pie, i Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 riceveranno anche il supporto Dolby Atmos. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Novità su Samsung Galaxy S10 : il modello 5G con minimo 256 GB - S10 Plus Anche in ceramica : Samsung ha fatto le cose in grande con i nuovi Galaxy S10: il modello con supporto 5G partirà da 256 GB di memoria interna, mentre Galaxy S10 Plus avrà una variante in ceramica speciale.

Samsung Galaxy S10 Anche con cover in ceramica - almeno 6 GB di RAM e in nuovi render : Manca praticamente un mese alla presentazione della famiglia Galaxy S10 di Samsung e non accennano a diminuire i rumor sulle specifiche tecniche.

Si aprono le danze per Samsung Galaxy Note 8 e la beta Android Pie : segnali Anche per S8 : Siamo finalmente arrivati ad una duplice svolta per due smartphone che sono stati lanciati sul mercato nel corso del 2017, vale a dire i vari Samsung Galaxy Note 8 ed il Galaxy S8. Come anticipato esattamente dieci giorni fa con un articolo apposito, infatti, è giunto in queste ore un segnale davvero apprezzabile per tutti coloro che intendo procedere nel più breve tempo possibile con il download dell'aggiornamento Android Pie. Certo, ci vorrà ...

Anche Samsung Galaxy S10 dovrebbe avere una tripla fotocamera posteriore : Il leaker @Ice Universe pubblica nuovi dettagli su Galaxy S10, che avrà una tripla fotocamera posteriore come conferma la cover protettiva.

Samsung potrebbe presentare Anche Galaxy Fold durante il Galaxy Unpacked del 20 febbraio : L'evento di lancio del 20 febbraio potrebbe essere il teatro di presentazione di Samsung Galaxy F, lo smartphone pieghevole del colosso coreano.

Ventata di freschezza per tutti i Samsung Galaxy S7 : Anche i modelli Wind con patch di dicembre : Torna alla ribalta proprio in queste ore il Samsung Galaxy S7. Con ogni probabilità lo smartphone non riceverà mai l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie con interfaccia One UI (al dì là di alcune soluzioni alternative, come abbiamo avuto modo di notare nei giorni scorsi con un apposito articolo sul nostro magazine), ma questo non impedirà al produttore coreano di rilasciare alcune patch per le diverse varianti sul mercato. Un esempio ...

Un mostro Anche il Samsung Galaxy S10 Lite? Ci sono buone probabilità : Non dovrebbe affatto essere male il Samsung Galaxy S10 Lite, che dalle ultime ricostruzioni ottenute dal suo recente passaggio su GeekBench. La versione economica del prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe montare lo Snapdragon 855 (e la controparte europea rappresentata dal chipset Exynos 9820), e quindi non distinguersi, almeno sotto questo punto di vista, dai modelli più prestanti. Ricordiamo ai più sbadati che si sta parlando di un ...