Anche Puma presenta le scarpe che si allacciano da sole

(Di venerdì 1 febbraio 2019)FiFiFiFiErano anni che Nike stuzzicava la fantasia del pubblico con la promessa diin grado di allacciarsi dacome quelle viste nel film Ritorno al Futuro II, e solo recentemente, il primo paio ha finalmente visto la luce. Dall’anno prossimo peròi rivali diavranno il loro oggetto del desiderio. L’ha annunciato in queste ore la casa tedescando al mondo leFi, un paio diche, proprio come le Nike BB finite sul mercato in queste settimane, saranno in grado di allacciarsi daattorno al piede di chi le indossa.LeFi riprendono molti elementi del modello Autodisc — svelato nel 2015 ma mai finito nei negozi perché troppo costoso da produrre in massa — con qualche differenza. I lacci sono sostituiti da un sistema di tiranti, stretti e allentati da un motore azionabile da un tasto sulla calzatura o ...