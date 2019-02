Allerta Meteo Toscana | la Protezione Civile monitora la situazione

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Meteo - Allerta arancione per piogge in Umbria : La Protezione Civile Regionale comunica che, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse. L'effetto delle piogge sulle diverse zone dell'Umbria ...

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Allerta Meteo Umbria : criticità arancione per piogge : Un’Allerta arancione per rischio idrogeologico ed idraulico legato alla pioggia su diverse zone dell’Umbria e’ stata diramata dalla Protezione civile regionale sulla base delle previsioni disponibili. L’avviso di condizioni avverse va’ dalle 8 del 2 febbraio alla stessa ora del giorno successivo. Secondo la Protezione civile l’effetto delle piogge sulle diverse zone dell’Umbria potrebbe determinare ...

Allerta Meteo Piemonte : rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo : Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’Allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle valli Tanaro, Belbo e ...

Allerta Meteo Lombardia : neve abbondante in montagna - rischio valanghe : Nevicate abbondanti in montagna, con il rischio valanghe che aumenta arrivando al grado di 4 Forte – Scala europea del Pericolo valanghe – in tutti i settori della Lombardia. E’ quanto prevede l’Arpa regionale per i prossimi due giorni. L’ampia depressione di origine atlantica, in graduale discesa sul Mediterraneo occidentale, sta determinando da oggi condizioni instabili con precipitazioni diffuse su tutta la ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “forte” domani e domenica : “Tra oggi e domani – si legge nel bollettino valanghe relativo al Friuli Venezia Giulia – sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi nevose solo oltre i 1500- 1800 m. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 m circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150- 200 cm sulle Giulie e Canin – 100-150 altrove) ma solo oltre i 1800-2000 m. Sulla fascia Alpina il ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione fino a domani per neve e temporali : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, come da Avviso di condizioni Meteo avverse emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda ...

Allerta Meteo arancione in Campania : rischio frane e collegamenti sospesi nel golfo di Napoli : Allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania sulla zona 3 corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. L'Allerta arancione scatterà ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e piogge intense - criticità gialla nel nord-ovest : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un Allerta Meteo con criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico: l’avviso, valido fino alla mezzanotte di domani riguarda la parte nord-occidentale dell’Isola. L’Allerta gialla per possibili temporali e piogge intense si riferisce, in particolare, ai bacini del Logudoro, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso, tra le province di Sassari e Oristano. L'articolo ...

Allerta Meteo Toscana : criticità arancione per pioggia e temporali nel nord della regione : La Sala operativa unificata permanente, in considerazione delle previsioni Meteo che annunciano un intenso flusso di scirocco con piogge che interesserà la Toscana, ha diramato un’Allerta codice arancione per piogge abbondanti e temporali sui rilievi e rischio idrogeologico e idraulico sull’area settentrionale, in particolare su Garfagnana, Lunigiana, Versilia, Mugello, Val di Bisenzio e Ombrone pistoiese: l’avviso è valido ...

Allerta Meteo - arriva lo Scirocco anche sul “cuscinetto freddo” del Nord/Ovest : scatta l’allarme GELICIDIO : scatta l’allarme GELICIDIO per il Nord/Ovest: lo scorrimento dello Scirocco che sta risalendo l’Italia facendo aumentare le temperature a tutte le quote, comprometterà la colonna d’aria del “cuscinetto freddo” che continua a determinare nevicate in pianura Padana al Nord/Ovest, tra Piemonte, Emilia e Lombardia, oltre che in Liguria fino a bassa quota. Nel corso del pomeriggio/sera, lo Scirocco raggiungerà anche il ...

Allerta Meteo Campania : rischio frane - criticità arancione sulla Penisola Sorrentino-Amalfitana : La Protezione civile della Campania ha diramato un’Allerta Meteo arancione in riferimento alla zona 3, corrispondente a Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini: l’avviso è valido dalle ore 16 di oggi e sarà in vigore fino alle ore 12 di domani. “Il perdurare della perturbazione che sta portando sulla nostra regione piogge e temporali – spiega la Protezione civile regionale – potrebbe causare ...

Allerta Meteo Liguria : avviso di criticità per neve - piogge diffuse - gelicidio e mareggiate : La perturbazione sulla Liguria continua a portare neve nell’entroterra di centro-Ponente, piogge diffuse, locali episodi di gelicidio (possibili nelle zone al confine fra neve e pioggia) e mareggiate su tutte le coste. Questi i dettagli dell’Allerta Meteo aggiornata da Arpal: neve: COMUNI INTERNI DI A (estremo Ponente) GIALLA fino alle 23.59 di oggi, venerdì 1 febbraio COMUNI INTERNI DI B (dunque parte centrale della regione), ZONE D(Valle ...