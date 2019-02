Alitalia | soluzione si allontana | Fs chiede altri 40 giorni per decidere E la scadenza

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Per“siamo già in prorogatio” come ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio e hanno confermato fonti del ministero dello Sviluppo economico. È scattata infatti oggi, primo febbraio, la proroga di 40chiesta dalle Fs ai commissariStefano Paleari, Enrico Laghi e Daniele Discepolo per un supplemento d’indagine. Tuttavia la strada è in salita: le proposte dei partner stranieri sarebbero di gran lunga al di sotto delle aspettative del governo: Delta-Air France avrebbe infatti messo sul piatto circa 400 milioni di euro, mentre la proposta di Lufthansa sarebbe ancora tutta da definire. Il problema è però che servirebbero almeno un paio di miliardi, anche perché il prestito ponte da 900 milioni è prededucibile. Ciò significa che la prima cosa che dovrà fare la nuova proprietà sarà restituire i soldi anticipati dalle casse pubbliche.Così si fa sempre più ...