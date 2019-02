Alena Seredova protagonista della campagna di lancio della nuova DR6

DR - campagna pubblicitaria per DR6 Gpl con Alena Seredova : Buono il rapporto qualità-prezzo ed una politica commerciale senza soprese per il cliente: tutto di serie ad un unico prezzo fisso sia per la versione Sport che per la Cross, che si differenziano ...

Alena Seredova - quattro anni dopo Buffon lascia la loro casa : «Un passo verso l'autonomia» : E certi pensieri potrei non averli - ha ammesso Alena -, ma adesso voglio prima essere sicura che posso stare al mondo da me'. Foto@Kikapress

Alena Seredova : "Un figlio a quarant'anni? Niente è escluso" : Alena Seredova torna a parlare su Chi, a distanza di anni dalla rottura con Gigi Buffon e dalla pressione mediatica sul destino della sua storia d'amore. La modella ceca è ormai innamorata di un altro uomo, col quale vive in un appartamento diverso da quello in cui ha convissuto con l'ex portiere della Juventus. Grande l'amore per i due figli avuti da Buffon, per i quali desidera un futuro sereno, indipendentemente dalle scelte che ...

Alena Seredova - addio alla casa che divideva con Buffon : «Ora voglio essere autonoma» : Alena Seredova cambia casa e, a 4 anni dalla separazione, lascia insieme ai figli Louis Thomas e David Lee la casa che aveva scelto con l?ex marito Gigi Buffon, oggi portiere del Paris Saint...

Alena Seredova ecco la mia nuova casa : Alena Seredova dice addio alla villa in cui viveva con Gigi Buffon. nuova vita e nuova casa, dopo 4 anni dalla separazione dal portiere. Una casa più piccola rispetto a quello di prima (stava in mille metri quadrati con un giardino che era un parco), ma tutto suo. “Non fa bene a nessuno vivere dove prima c’era una famiglia e dove poi quella famiglia non c’è più” dice al settimanale “Chi “la Seredova. Per raggiungere la sua nuova casa ...

Dalla separazione con Buffon alla futura maternità - Alena Seredova racconta la sua vita senza Gigi : Alena Seredova torna sull’argomento ‘Buffon’: la vita della modella ceca accanto al nuovo compagno ed ai figli Alena Seredova si confessa alla rivista ‘Chi’. La nuova vita della modella ceca senza Buffon, ma accanto al nuovo compagno ed ai figli, Alena la racconta al rotocalco, partendo Dalla futura professione dei suoi pargoli: “non mi interessa che cosa faranno. So anche che portano un cognome pesante, ...

Dalla separazione con Buffon ad una futura maternità - Alena Seredova racconta la sua vita senza Gigi : Alena Seredova torna sull’argomento ‘Buffon’: la vita della modella ceca accanto al nuovo compagno ed ai figli Alena Seredova si confessa alla rivista ‘Chi’. La nuova vita della modella ceca senza Buffon, ma accanto al nuovo compagno ed ai figli, Alena la racconta al rotocalco, partendo Dalla futura professione dei suoi pargoli: “non mi interessa che cosa faranno. So anche che portano un cognome pesante, ...

Alena Seredova : "I miei figli nel calcio? Hanno un cognome pesante" : Alena Seredova ha sofferto molto , per sua stessa ammissione, dopo la fine della sua storia d'amore con Gianluigi Buffon . La bella ex modella ceca, ai microfoni del settimanale Chi, è tornata a ...

Alena Seredova : ‘Ho imparato sulla mia pelle che i programmi della vita non si possono fare’ : “Mi piace fare programmi, mi piace sapere dove andrò in vacanza nel 2025. Però i ‘programmi della vita’ no, non li faccio perché non si possono fare. E l’ho imparato sulla mia pelle”, parola di Alena Šeredová, la ex signora Buffon, che adesso ha deciso di lasciare la casa che condivideva con Gigi e ripartire da sola, da sé stessa e dai suoi due figli, che protegge costantemente. “Vorrei per loro il successo, ...