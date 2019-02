Pil : Albanese (Sicindustria) - preoccupatissimi per recessione e Governo gioca a gatto e volpe (2) : (AdnKronos) - Parlando poi della recessione tecnica, certificata dall'Istat, Alessandro Albanese spiega: "Ieri ho sentito dire al vicepremier Di Maio e ad altri componenti del Governo che 'paghiamo gi errori del passato'. Ma questo Governo continua a farli questi errori, e se a dicembre abbiamo avut

Albanese - Sicindustria - : "Preoccupatissimi per la recessione" : Quando cala la produzione industriale, cala anche l'economia in generale". "Io leggo i dati, sono abituato così. Non mi interessano i comizi . E i dati, che sono dei centri studi accreditati, ci ...

Brexit : Albanese (Sicindustria) - 'Non siamo preoccupati - è un problema di procedure' : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) (di Elvira Terranova) - "Non siamo particolarmente preoccupati, è più che altro un problema di procedure e di carte". Alessandro Albanese, Vicario di Sicindustria dei territori, segue con attenzione le evoluzioni della Brexit in Inghilterra ma, conversando con l'Adnkrono

Lavoro : Albanese (Sicindustria) - dl Dignità è disincentivo ad assunzione (2) : (AdnKronos) - "Non si sono messe in campo le misure che occorrevano - puntualizza Albanese -. Sarebbe stato di gran lunga migliore fare una manovra con qualche forma di defiscalizzazione per le imprese per trasformare i contratti. Invece, ci troviamo davanti a un disincentivo all'assunzione". Misure