Al via la nuova stagione del Rugby 6 Nazioni Tutte le gare diretta su DMAX

'ProteggiMi Tour' al via - una nuova cultura contro la violenza : Milano, 31 gen. - (AdnKronos) - I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l’idea che sta dietro al 'ProteggiMi Tour', una serie di assemblee nelle scuole superior

'ProteggiMi Tour' al via - una nuova cultura contro la violenza : I giovani parlano ai giovani, dei loro diritti e su ciò che si può fare per affrontare situazioni potenzialmente a rischio come violenza online, bullismo e discriminazione. Questa l'idea che sta ...

Niccolò Ammaniti rinuncia a Il Miracolo 2 per Anna? Al via i casting a Catania per la nuova serie : Quella che arriva dal profondo Sud potrebbe essere una brutta notizia per tutti coloro che attendevano novità su Il Miracolo 2. La prima serie di Niccolò Ammaniti ha già conquistato il pubblico di Sky con un cast superbo e con un finale che, se vogliamo, sarebbe inutile tirare alle lunghe riportando la storia avanti per nuovi episodi, e cosa succederà adesso? Sembra che lo scrittore sia pronto a guardare avanti mettendo da parte il suo primo ...

Gina Torres è la nuova Olivia Pope in Pearson : il trailer dello spin off di Suits alza il vero sulla vita di Jessica a Chicago : Jessica Pearson è pronta a diventare una sorta di Olivia Pope? Il nuovo promo di Pearson, lo spin off di Suits sembra davvero voler confermare i primi rumors riguardo a quello che sarà il futuro del personaggio interpretato da Gina Torres. Sarà lei la protagonista della serie che ha preso il via da una costola del famoso procedurale ormai in dirittura d'arrivo (terminerà con la nona stagione) e nel promo la sua Jessica Pearson si tuffa a ...

Ponte Morandi Genova - 10 indagati in nuova inchiesta su altri 5 viadotti : Ci sono dieci nuovi indagati in una nuova inchiesta connessa a quella sul crollo del Ponte Morandi di Genova, ma che non riguarda direttamente i tragici fatti del 14 agosto scorso. Si tratta di ...

viaggio di 9mila km in prima classe per 4 orsi - verso una nuova casa nello Yorkshire : Anche i viaggiatori più esperti potrebbero essere irritati dopo aver trascorso 20 ore in Viaggio percorrendo 9 mila km. Eppure, i quattro orsi dell’Ussuri – una sottospecie dell’orso bruno noto anche come grizzly nero – sono stati poco turbati dall’esperienza, quando nell’agosto 2018 hanno compiuto il Viaggio dal Giappone all’Inghilterra che li ha portati nella loro nuova casa. Lungi dal dover sopportare ...

Urbanistica : Regione Liguria - al via il tour per illustrare la nuova legge su rigenerazione urbana e recupero terreni agricoli/I dettagli : Urbanistica: nuova legge rigenerazione urbana, gli incontri della Regione Due argomenti posti al centro della nuova politica Urbanistica della Regione Liguria per superare l'impostazione dei piani ...

Baku - un hub portuale per la nuova via della Seta : ... sottolinea Ziyadov, entusiasta del progetto, "é stata adottata una normativa tra le più progressiste al mondo, perché approvata dopo studio delle varie zone libere, in modo da far funzionare un ...

Luke Fox e Mary Hamilton in Batwoman : la nuova serie prende forma e da marzo al via le riprese a Vancouver : I preparativi fremono e mentre le serie DC/The CW stanno per volgere al termine regalando ai fan gli ultimi, intricati, epici, Batwoman prende forma prima di arrivare sul set di Vancouver. La città è stata scelta come location per dare vita alla Gotham City che ospiterà Ruby Rose e i suoi colleghi di cast nella nuova serie della rete giovane americana e che si aggiungerà, in qualche modo, al già nutrito Arrowverse. Le riprese della serie ...

Italia-Cina - il ministro degli Esteri cinese a Roma : sul piatto i progetti della Nuova via della Seta : Il nuovo esecutivo ha registrato le missioni in Cina del vicepremier Luigi Di maio e del ministro dell'Economia Tria. Il ministro degli Esteri cinese all'Italia: «Siamo partner naturali» Il ministro ...

Inseparabili - nuova serie di Carlo Lucarelli al via su Sky Arte : Inseparabili - Vite all’ombra del genio è la nuova creazione di Carlo Lucarelli, che torna su Sky Arte con una nuova serie dedicata ai 'misteri'. In fondo lo sono anche le figure che hanno lavorato per decenni accanto a grandi artisti, ma restando sempre nella loro ombra, supporti invisibili di carriere straordinarie. Presentata in anteprima lo scorso ottobre allo Sky Arte Festival 2018 a Palermo, la serie debutterà mArtedì 29 gennaio ...

Castellammare - Nuova auto incendiata nella notte in via Galeno - è la quinta vettura in quatto giorni : Nuova auto incendiata questa notte in via Galeno, a Castellammare di Stabia. Una Fiat 500, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente preso fuoco devastando tutta la parte anteriore dell'...

Arriva l'ufficialità : sarà Alvin l'inviato della nuova edizione dell'Isola dei Famosi : Il 24 gennaio andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi. Alla guida del reality anche quest'anno ci sarà Alessia Marcuzzi che sarà accompagnata da due figure femminili nel ruolo di opinioniste: Alba Parietti e Alda D'Eusanio. Poche ore fa si è tenuta la conferenza stampa del reality durante la quale è stato ufficializzato il cast e non sono mancate le sorprese. Ciò che nessuno si aspettava è che l'inviato non sarà Filippo Nardi ma ...

Isola dei famosi : il 24 gennaio al via la nuova edizione del reality di Canale 5 : L'Isola dei famosi riparte giovedì 24 gennaio su Canale 5. Questa è la quattordicesima edizione del reality show del Canale Mediaset condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi, al timone del programma dal 2015. Il reality di sopravvivenza, prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia, vede i vip in Honduras alle prese con problemi di cibo, clima e mosquitos e ogni anno propone un cast avvincente che appassiona da casa tanti spettatori. ...