Al Museo di Storia Naturale di Milano

'W la storia Viva' con Montanari e Smuraglia al Museo Pecci : ... 277 Carlo Smuraglia, Presidente Emerito ANPI Nazionale in dialogo con: Tomaso Montanari, Presidente "Libertà e Giustizia" su memoria, storia e politica con loro: Lorenzo Palumbo, studente "Classe ...

Museo di Storia Naturale di Genova - aperitivo scientifico con "Scienza a tutta birra" : È in programma per oggi venerdì 18 gennaio dalle ore 19 alle ore 20.30 l'appuntamento con " Scienza a tutta birra ", l'aperitivo a tema scientifico del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria. Durante ...

In festa con il Museo della Preistoria di Nardò : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede ...

L’Adolescente in un Museo (privato) di Roma : l’opera di Michelangelo e i dubbi sulla sua storia : Per decenni gli studiosi si sono interrogati sulla vera storia nascosta dietro L’Adolescente: fu davvero Michelangelo a scolpirla, e in quale occasione? Un enigma irrisolto che ha reso l’opera una delle più celebri e suggestive del Rinascimento: anche per questo il suo ritorno in Italia è fra gli eventi più attesi dell’anno. Evento che viene ospitato, stranamente, in un museo privato della Capitale.Continua a leggere

'L'Astronomia prima del telescopio'. Conferenza al Museo di Storia Naturale : Nell'ambito del ciclo di incontri tra umanità e scienza, sabato 15 dicembre, alle 16.30, nell'auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, il

Mummie egizie al Museo di Scienze fra storia e tecnica : Mummie egizie fra storia, scienza e tecnologia» mette in mostra tutte le Mummie egizie della collezione, mentre video, pannelli e immagini che racconteranno le autopsie virtuali, riveleranno chi e ...

Museo DI STORIA NATURALE - Iscrizioni aperte per i campi invernali per ragazzi previsti dal 27 dicembre al 4 gennaio : Vacanze al MUSEO tra scienza e natura per esploratori in erba 07-12-2018 / Giorno per giorno Vacanze natalizie all'insegna della scienza e della natura per bambini e ragazzi al MUSEO civico di STORIA ...

Museo Storia NATURALE - l'1 e 2 dicembre alle 15 - 30 attività didattiche per bambini e ragazzi : Un pomeriggio nella preiSTORIA per gli 'Apprendisti scienziati' 27-11-2018 / Giorno per giorno Chi erano i nostri antenati? Come cacciavano? Come accendevano il fuoco? Per rispondere a queste e ad ...